Maroc: La problématique de l'eau dans les discours Royaux

Depuis son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé la gestion de l'eau au coeur des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté. Dans ses différents discours, le Souverain a souligné à plusieurs reprises que la problématique de l'eau dépasse le simple cadre technique ou sectoriel pour devenir un enjeu national stratégique, sociétal et environnemental qui engage toutes les institutions ainsi que chaque citoyen.

Un diagnostic lucide face à une sécheresse prolongée et des ressources sous pression

SM le Roi Mohammed VI n'a cessé de rappeler la gravité de la situation hydrique du pays, particulièrement marquée par une sécheresse qui s'inscrit désormais dans la durée, avec six années consécutives d'insuffisance pluviométrique. Dans Son discours à la Nation à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, le Souverain a insisté sur le fait que cette situation a "gravement affecté les réserves hydriques, notamment les eaux souterraines", accentuant ainsi la vulnérabilité des ressources disponibles.

Cette alerte invite à une prise de conscience collective quant à la fragilité d'une ressource vitale, rappelant que la disponibilité de l'eau est un "défi qui ne cesse de se complexifier sous l'effet conjugué du changement climatique et de la croissance démographique". Par là même, le discours Royal inscrit cette question dans la temporalité longue des transformations globales et appelle à une vigilance constante.

Une stratégie nationale intégrée : innovation, infrastructures et bonne gouvernance

Conscient de ces enjeux, SM le Roi a fait de la politique de l'eau une priorité nationale structurante, lançant et soutenant plusieurs programmes ambitieux. Le « Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027» illustre cette démarche systémique. Il vise à garantir l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire et à couvrir 80% des besoins en irrigation, facteurs clés de la sécurité alimentaire et du développement rural.

Dans Ses discours, Sa Majesté le Roi met en avant des projets phares tels que la construction et la modernisation des barrages, la création d'interconnexions hydrauliques entre bassins, et surtout le développement des stations de dessalement d'eau de mer, notamment celle de Casablanca alimentée à 100% en énergie renouvelable. A l'horizon 2030, ces stations permettront de couvrir plus de la moitié des besoins en eau potable, traduisant une orientation vers des solutions durables et innovantes.

Le Souverain insiste également sur "la nécessité d'une gestion stricte et rationnelle" de l'eau, appelant à éradiquer le gaspillage, la négligence, et toute exploitation abusive, notamment via l'opérationnalisation de la police de l'eau, tout en rappelant que cette responsabilité est partagée : toutes les institutions, mais aussi chaque citoyen, ont un rôle à jouer pour préserver cette ressource.

Coordination entre politique hydraulique et agriculture : un défi clé

Un autre angle majeur abordé dans les discours Royaux concerne la nécessité de mieux coordonner la politique hydrique avec les politiques agricoles. A cet égard, SM le Roi appelle à la généralisation de l'irrigation goutte-à-goutte et à l'adoption de pratiques agricoles modernisées pour réduire la consommation d'eau, en particulier dans un contexte de sécheresse récurrente.

Cette approche souligne la volonté d'adopter une gestion intégrée visant à concilier efficacité économique, sécurité hydrique et développement durable, tout en renforçant la résilience des secteurs productifs face aux bouleversements climatiques.

Une dimension régionale et sociale affirmée

Les discours Royaux insistent aussi sur les disparités régionales, notamment dans les provinces du Sud, où la réalisation de stations de dessalement constitue un levier majeur de développement socio-économique. Le Souverain oriente ainsi la politique publique pour étendre ces infrastructures en s'appuyant sur le potentiel des énergies propres, au service des populations locales et des secteurs clés que sont l'agriculture, le tourisme et l'industrie.

En outre, Sa Majesté le Roi met en exergue la dimension sociale de cet enjeu, notamment via l'appel à la cohésion sociale autour de la gestion de l'eau et la mobilisation de tous pour garantir l'accès universel à une ressource essentielle, symbole de vie et de prospérité.

En conclusion, les discours Royaux traduisent une vision claire et engagée : l'eau est un pilier fondamental du développement durable et un défi de taille face au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Par un mélange d'anticipation, d'investissements massifs, d'innovation technologique et d'appel à la responsabilité collective, Sa Majesté le Roi Mohammed VI établit une feuille de route ambitieuse et cohérente pour assurer la sécurité hydrique du Maroc à moyen et long termes, tout en renforçant la solidarité nationale et la préservation environnementale.