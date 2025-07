Sénégal: Saint-Louis - Une spécialiste souligne les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive

Saint-Louis — La responsable suivi et évaluation de l'ONG Jeunesse et développement (JED), Rokhaya Gningue a mis en exergue, lundi soir, les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive notamment, l'accès aux services sanitaires.

"Au-delà de ces régions, c'est une préoccupation dans tout le Sénégal. (...) aujourd'hui, la population du Sénégal est composée à 75% de jeunes. Et ces jeunes ont des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive", a-t-elle déclaré, regrettant qu'une grande partie de ces besoins-là ne soient pas satisfaits.

Ces besoins sont, entre autres, l'information, l'accès aux services sanitaires, a précisé Mme Gningue, soulignant que le sujet reste tabou.

Mme Gningue s'entretenait avec des journalistes en marge d'une rencontre dans le cadre du projet Alliance transformative (AT).

Elle a également déploré la méconnaissance des jeunes et même des prestataires en ce qui concerne tous les droits qui encadrent la santé sexuelle et reproductive.

Membre de la plateforme "Taxawu ndaw yi", Coumba Guèye Ly a salué la tenue de cette rencontre, ajoutant que les jeunes de Saint-Louis ont vraiment besoin d'informations par rapport à leur santé et leur bien-être.

Cette rencontre, co-organisée avec la plateforme "Taxawu ndaw yi ngir ñoñal seen ëllëg" et le comité de pilotage de Diama, a été marquée, entre autres, par une prestation d'une troupe théâtrale qui vise à sensibiliser les jeunes mais aussi la mise en place du comité de suivi.

Elle vise à renforcer l'engagement des parties prenantes locales (élus, institutions financières, organisations communautaires, représentations sectorielles, etc.) autour des enjeux liés à la santé reproductive des adolescents et jeunes, la santé maternelle et infantile, à travers une mobilisation de ressources et endogènes et participative, renseigne un document de presse.

Le projet Alliance transformative compte mobiliser en faveur de la santé reproductive des jeunes et adolescents, soutenir les mouvements collectifs pour "accélérer la progression des droits de la santé reproductifs des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest".

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) présent dans une vingtaine de pays dont le Sénégal prend part à cette campagne pour l'amélioration de la santé des jeunes et des adolescents.

Fara Sylla, chargé de communication au CROUS de l'Université Gaston Berger (UGB), entre autres, ont pris part à cette rencontre.