Sénégal: Des professeurs de SVT promettent d'accompagner les réformes du système éducatif

Rufisque — L'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre (APSVTS) et le collectif "Parlons SVT entre professeurs" ont promis, lundi, à Rufisque, d'accompagner le ministère de l'Education nationale dans la réforme du système éducatif, notamment dans la réécriture des programmes, de façon à mieux les adapter aux enjeux actuels.

"Le ministère de l'Education nationale est dans une phase de lancement de réformes du système éducatif, qu'on appelle maintenant société éducative. Nous lançons un message à nos autorités, afin de leur faire comprendre que nous sommes disposés à accompagner cette impulsion pour la réforme et la réécriture des programmes qui sont les mieux adaptés pour les enjeux de l'heure", a indiqué Abdourahmane Sall, professeur au lycée de Pout et membre de ladite association

M. Sall intervenait lors d'une conférence de presse co-animée avec plusieurs autres de ses collègues, dans le but de mieux sensibiliser les autorités et l'opinion nationale sur les problèmes de la discipline des sciences de la vie et de la terre (SVT) et de proposer des pistes de solutions.

"Nous allons proposer aux autorités un ensemble de solutions pour pouvoir avoir des pistes en vue de lancer les réformes nécessaires dans le programme de SVT, ainsi que dans les concours nationaux et les débouchés scientifiques dans l'enseignement de cette matière", a expliqué M. Sall, en présence de ses collègues.

Il a signalé que l'enseignement de cette matière est confronté, entre autres difficultés, à la lourdeur des programmes et leur inadéquation avec les réalités.

"Et dans ce sens, nous avons proposé un ensemble de solutions, dont la réécriture dans certains niveaux comme en classe de seconde et en série L, mais aussi la réduction et la réécriture du programme en terminale S, mais surtout la généralisation des sciences de la vie et de la terre dans l'ensemble des disciplines littéraires, parce que nous savons que c'est une discipline qui touche tous les domaines", a t-il indiqué.