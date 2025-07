Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne du 25 octobre - Alassane Ouattara annonce sa candidature

Dakar — Le président Alassane Ouattara, 83 ans, a déclaré mardi qu'il sera candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire.

Dans une déclaration diffusée sur la RTI, la télévision publique et sur les réseaux sociaux, le chef de l'Etat ivoirien assure vouloir briguer un nouveau mandat afin de permettre à la Côte d'Ivoire de "faire face à des défis sécuritaires et monétaires dont la gestion exige de l'expérience".

"J'ai travaillé au bien-être des peuples de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience", a notamment dit Alassane Ouattara.

Si sa candidature venait à être validée, Alassane Ouattara, arrivé au pouvoir en 2011, à la suite de la crise électorale ayant débouché sur une guerre civile meurtrière, aura l'occasion de briguer un quatrième mandat à la tête du pays.

L'ancien chef de l'Etat Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, un temps choisi pour représenter le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, considérés comme ses principaux challengers, ont été écartés de la course en raisons de problèmes juridiques et administratifs.