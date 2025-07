Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un acteur majeur du dialogue interreligieux et un rempart reconnu dans la lutte contre l'extrémisme, a affirmé M. Zikrur Rahman, ancien ambassadeur indien et directeur du Centre culturel islamique de l'Inde, basé à New Delhi.

Dans une interview accordée à MAP-New Delhi à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, M. Rahman a salué la diplomatie spirituelle du Royaume, soulignant que le Maroc occupe une place de premier plan en matière de promotion de la tolérance religieuse et de diffusion des valeurs de paix, d'ouverture et de coexistence.

"Le Maroc est depuis toujours à l'avant-garde du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme. En tant que porte-étendard de la modération, le Royaume jouit du respect de toutes les personnes éprises de paix", a relevé M. Rahman, également secrétaire général adjoint de l'Association des diplomates indiens.

Il a, à cet égard, mis en exergue les nombreuses initiatives prises par le Royaume, telles que l'organisation de forums internationaux sur le dialogue interconfessionnel et la création d'institutions religieuses dédiées à la promotion de la modération prônée par l'Islam.

Cette politique, a-t-il souligné, reflète la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Commandeur des Croyants, garant de l'unité spirituelle et de la bonne pratique religieuse.

"Sa Majesté le Roi S'est constamment illustré comme une figure centrale de la promotion de la tolérance religieuse et du dialogue interconfessionnel", a-t-il dit.

M. Rahman a aussi mis en avant la contribution du Maroc à la formation d'imams issus d'Afrique et d'Asie, un effort qui, selon lui, permet de contrecarrer les discours extrémistes et de favoriser la stabilité.

Il a, par ailleurs, souligné la complémentarité entre la diplomatie religieuse du Maroc et sa stratégie de coopération économique en Afrique, y voyant une approche intégrée qui confère une légitimité accrue à l'action du Royaume et contribue à l'édification d'un environnement régional plus stable et sécurisé.

"En promouvant activement un Islam modéré, tout en s'engageant dans la coopération économique, le Maroc cherche à instaurer un environnement plus stable et sécurisé dans la région, où les populations peuvent vivre en paix", a-t-il conclu.