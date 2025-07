Afrique: Banques - NSIA Banque Côte d'Ivoire annonce la certification MI 20000 de quatre de ses entités en Afrique de l'Ouest

À l'issue d'une cérémonie officielle tenue à la Bourse de Paris (Euronext), le mercredi 25 juin 2025, NSIA Banque a franchi une nouvelle étape majeure dans son développement régional avec ses entités au Bénin, en Guinée, ainsi que ses succursales au Togo et au Sénégal qui ont obtenu la certification internationale MSI 20000, délivrée par l'organisme indépendant COFICERT, organisme multinormes, spécialisé en certification financière et extra-financière, ont annoncé lundi 28 juillet 2025 les responsables de ce pôle bancaire du groupe panafricain NSIA.

« Cette reconnaissance, qui fait suite à la certification de NSIA Banque Côte d'Ivoire en 2023, vient confirmer la solide gouvernance financière du pôle Banque du Groupe NSIA et sa volonté de se hisser au diapason des standards internationaux les plus exigeants », ont ajouté les responsables de NSIA Banque Côte d'Ivoire.

Selon eux, la certification MSI 20000, portée par l'International Group for Sustainable Finance (IGSF), est la première norme mondiale évaluant la qualité de la situation financière des entreprises. Elle repose sur une analyse rigoureuse des données issues des cinq derniers exercices consécutifs, couvrant notamment les fonds propres, la rentabilité opérationnelle, la gestion du risque de crédit et la qualité du portefeuille. Les audits réalisés ont mis en évidence une trajectoire financière robuste pour NSIA Banque Bénin (y compris ses succursales) et NSIA Banque Guinée, avec des niveaux de performance supérieurs aux standards du secteur.

« Ces entités se distinguent par une structure bilancielle solide, un coût du risque maîtrisé, des marges stables, et des perspectives encourageantes sur les revenus de commissions et activités de portefeuille », ont laissé entendre les dirigeants de la banque ivoirienne.

« La Norme MSI 20000 renseigne sur la solvabilité et la gouvernance financière des entités économiques et financières. La certification à la Norme MSI 20000 se dresse comme un véritable repère et référence de qualité. Particulièrement observée et appréciée, elles offrent un avantage concurrentiel et de différenciation indéniable. La certification MSI 20000 est avec le temps et de par le monde, devenue une certification incontournable des institutions financières, pour et en faveur de leur développement. Elle est la certification de la garantie, des opportunités et des synergies », souligne Souheil Skander, Directeur Général Groupement COFICERT

Pour sa part, Léonce YACE, Directeur Général Adjoint du Groupe NSIA, Pôle Banque a laissé entendre que "cette certification atteste de notre pleine conformité aux standards internationaux en matière de gestion. Elle reflète notre engagement constant envers la rigueur, la transparence et la performance durable. Par ailleurs, elle confirme la capacité de nos entités à soutenir efficacement les économies locales. Elle contribue également à renforcer le positionnement de NSIA Banque comme un acteur bancaire de référence dans la sous-région, d'autant plus que ce certificat est décerné à l'ensemble de nos filiales et succursales".

La présence du Directeur Général de NSIA Banque Bénin, les Directeurs de succursales du Sénégal, du Togo ainsi que celle du représentant de NSIA Banque Guinée à la Bourse de Paris a marqué la portée symbolique de cette reconnaissance. Selon les responsables de NSIA Banque Côte d'Ivoire, elle reflète l'ambition du Groupe NSIA de renforcer sa présence sur les marchés internationaux à partir de fondations solides. Ils estiment aussi que dans un environnement bancaire en constante évolution, où la conformité et la résilience sont scrutées par les marchés et les régulateurs, la certification MSI 20000 constitue un levier différenciant. Elle accroît la crédibilité des entités bancaires du Groupe NSIA auprès de ses partenaires institutionnels et techniques, tout en consolidant sa capacité à soutenir les projets structurants des États, entreprises et particuliers. NSIA Banque réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une gouvernance responsable, d'une croissance inclusive et d'une pérennisation des systèmes financiers locaux.