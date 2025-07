Sénégal: Les prix à la consommation baissent de 0,5% en avril 2025

Les prix à la consommation suivis à partir de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) baissent de 0,5% en avril 2025, relativement au mois précédent.

Cette diminution est principalement liée à la chute des prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,2%), de « l'Information et Communication » (- 0,4%), des « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,3%) et du « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,2%).

Comparés à un an auparavant, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui rend publiques ces données, relève que les prix à la consommation se contractent de 0,2% au mois sous revue.

Sur les quatre premiers mois de 2025, la même source renseigne que les prix à la consommation se renchérissent de 0,5% par rapport à la même période de 2024.