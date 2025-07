Cameroun: Douala - L'association rythme et tradition donne une lueur d'espoir aux orphelins

Les responsables ont présenté le programme Art 2 Rue, mardi, 22 juillet 2025, au cours d'une cérémonie à l'orphelinat Coeur de Jésus.

L'association Rythmes et Tradition (Art) donne une lueur d'espoir aux orphelins du Cameroun. L'organisation basée en France, avec une représentation au Cameroun, a mis sur pied « Art 2 Rue », un programme qui vise à accompagner des enfants en situation de vulnérabilité, à travers des ateliers créatifs, des animations éducatives, des rencontres avec des artistes et des actions culturelles en immersion.

« Art 2 Rue est un pont entre la rue et l'espoir. C'est avant tout, une plateforme dans laquelle chaque enfant peut s'exprimer, à travers des ateliers de peinture, de cuisine et même de danse. On veut offrir à chaque enfant une scène sur laquelle il peut briller, s'exprimer. Ce projet est aussi une passerelle culturelle entre la France et le Cameroun», a expliqué la secrétaire générale de l'association, Geneviève Mispa Hongla.

Le lancement de ce projet a eu lieu mardi, 22 juillet à Douala. Les membres de l'association Art conduits par sa secrétaire générale, en partenariat avec ceux de l'association Prode, une structure active dans la protection de l'enfance, l'ont présenté au cours d'une cérémonie à l'orphelinat Coeur de Jésus.

« Nous sommes heureuses d'avoir servi de pont pour cette activité. C'est avec un énorme plaisir que nous avons au détour d'un discussion avec Dj Masta, que nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire avec cette association (Art Ndlr), qui a pignon sur rue à Paris. C'est conjointement que nous avons décidé le plus rapidement possible de commencer ensemble, parce qu'on dit qu'ensemble ont est plus fort», souligne la présidente de l'association Prode, Gaëlle Wondje.

Les mains chargées, les visiteurs ont partagé un repas avec les pensionnaires. Mais, avant les enfants euphoriques, ont eu un moment de communion avec l'artiste musicienne, Ella Nao et l'événementiel Dj Masta, par ailleurs membre d'honneur de l'Art. « Nous avons fait la promesse de faire un don de matériels, pour que les jeunes enfants puissent s'initier au métier de Deejay», a promis Dj Masta.

Situé à Bangue, dans le cinquième arrondissement de la ville, l'orphelinat Coeur de Jésus, ouvert depuis le 5 juin 2018, héberge 45 enfants (32 garçons et 13 filles) dont 40 scolarisés. Parmi, des déplacés de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest. « Je suis très honorée de recevoir les associations Prode et Art 2 Rue pour donner à nos enfants de l'espoir, pour les faire rêver, pour leur montrer qu'ils peuvent devenir comme eux», a salué la promotrice de l'orphelinat Coeur de Jésus, Pasteur Elisabeth Nathalie Ngo Bikop.