Après douze jours de travaux intensifs, les rideaux sont tombés sur les Conférences de Performance de l'exercice 2026. La cérémonie de clôture s'est tenue hier, lundi 28 juillet 2025, à l'hôtel Sultani, sous la présidence du Ministre d'Etat, Ministre du Budget, Aimé Boji Sangara Bamanyirwe. Ces assises cruciales ont réuni les délégués de 21 ministères pilotes, les partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs de la Société civile, marquant un tournant dans la réforme budgétaire du pays.

Dans son allocution, le Ministre d'Etat a salué l'engagement des participants, soulignant que ces conférences constituent un jalon politique majeur. Il a rappelé que cette démarche traduit la volonté du Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, de faire basculer l'administration publique vers une gestion axée sur les résultats.

Une volonté politique de rupture

Le Ministre d'Etat a d'abord rappelé les fondements de cet exercice en citant ses propres propos tenus à l'ouverture : "J'avais souligné que l'organisation des Conférences de Performance constitue une étape importante du processus d'élaboration de la Loi des Finances. A la même occasion, j'avais rappelé l'objectif général poursuivi, à savoir : concentrer l'attention des gestionnaires et des agents publics sur l'amélioration de la qualité des politiques publiques, découpées en programmes, dans le but d'atteindre les résultats au moyen des objectifs et indicateurs de performance et de suivi".

Se montrant satisfait du déroulement des travaux, Aimé Boji a détaillé les avancées observées : "Au vu du rapport de synthèse qui vient d'être lu, je note que les débats et les échanges ont été fructueux et enrichissants, et se sont déroulés dans un climat de sérénité et de convivialité.

Ce qui me permet de croire que les objectifs ainsi que les résultats attendus de ces conférences ont été de manière générale atteints, spécialement en ce qui concerne l'actualisation et l'adoption des stratégies sectorielles, de la maquette programmatique par secteur, du cadre de performance par programme, des fiches d'indicateurs, et des plans de passation des marchés publics. Mais bien plus, je note également que cette troisième expérience nous a permis de constater une certaine maturation des secteurs en ce qui concerne la qualité des débats conduits et le niveau d'appropriation des référentiels", a-t-il indiqué.

Tout en félicitant les participants, il a lucidement identifié les défis qui persistent. "Il est important de reconnaître que des défis existent, notamment l'insuffisante structuration de l'évaluation des politiques publiques, la faible disponibilité de données statistiques, et les besoins de renforcement des capacités des gestionnaires et des unités de pilotage", a noté le Ministre d'Etat en charge du Budget.

Pour y faire face, il a réaffirmé la détermination de son ministère : "Je voudrais évoquer, en guise de recommandation très importante, le besoin d'une structure et d'un mécanisme permettant les collaborations et le renforcement des capacités des différents cadres. Le Gouvernement, à travers le Ministère du Budget, reste déterminé à poursuivre les efforts de renforcement des compétences et de digitalisation des outils de gestion. Ces conférences incarnent notre volonté politique de rompre avec les pratiques budgétaires du passé et d'instaurer une culture de résultats".

Des résultats concrets pour le budget 2026

Le rapport synthèse, présenté par le Directeur Général de la Direction Générale de Développement et Suivi de Performance (DGDSP), a offert une vue d'ensemble précise des travaux. Ce dernier a déclaré : "Dans le cadre du processus d'élaboration du projet de loi de finances 2026, et conformément aux dispositions des articles 3, 38, 39 et 50 du décret n°22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire, le Ministère du Budget a organisé, du 17 au 28 juillet 2025, les conférences de performance pour l'analyse des progrès annuels de 21 ministères".

Il a ensuite détaillé les conclusions des commissions : "Les travaux en commission, entre les experts du Ministère du Budget et ceux des ministères invités, ont permis : 1. de mesurer le degré de prise en compte des recommandations formulées lors des travaux antérieurs ; 2. d'apprécier les modifications opérées au niveau de la maquette programmatique et du cadre de performance ; 3. de formuler des recommandations visant à mettre en cohérence les objectifs, les indicateurs et les cibles. De manière générale, sur les 21 ministères attendus, nous avons noté un taux de participation de 100%. La maquette programmatique renseigne au total 25 programmes, dont 21 programmes supports et 46 programmes métiers".

Ces éléments concrets alimenteront directement le Débat d'Orientation Budgétaire et serviront de base pour les arbitrages du projet de loi de finances 2026. La clôture de ces assises confirme que la réforme est désormais engagée de manière irréversible, avec pour horizon 2028 le basculement complet de la République Démocratique du Congo au budget-programme.

Pour le bon déroulement de ces travaux, les commissions ont été reparties de la manière suivante :

Commission 1 : Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale ; Infrastructures et Travaux Publics ; Défense Nationale et Anciens Combattants ; Transports et Voies de Communication ; Finances.

Commission 2 : Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté ; Formation Professionnelle et Métiers ; Enseignement Supérieur et Universitaire ; Recherche Scientifique et Innovation Technologique.

Commission 3 : Agriculture et Sécurité Alimentaire ; Pêche et Élevage ; Environnement et Développement Durable ; Affaires Foncières.

Commission 4 : Urbanisme et Habitat ; Développement Rural ; Ressources Hydrauliques et Électricité ; Industrie.

Commission 5 : Genre, Famille et Enfant ; Droits Humains ; Commerce Extérieur ; Tourisme.