Congo-Kinshasa: Campagne agricole Saison A - 2025, FSRDC - Cap sur une agriculture moderne et inclusive au pays

Le Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC) a amorcé une étape stratégique en organisant à Kinkole (Kinshasa) un atelier national de planification de la Campagne agricole Saison A - 2025. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'Appui au Développement des Chaînes de Valeurs (PADCV-PTA), un projet phare du Programme de Transformation de l'Agriculture (PTA).

Le PTA est une initiative présidentielle, portée par Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat, qui vise à concrétiser le credo national de « la revanche du sol sur le sous-sol ». Il ambitionne de replacer l'agriculture au coeur du développement économique, de la sécurité alimentaire et de la création d'emplois durables. Le programme est coordonné par le Fonds Social de la RDC, sous la direction de Monsieur Philippe Ngwala Malemba, avec le financement de la Banque Africaine de Développement (BAD). Il vise à structurer les filières agricoles à fort potentiel et à impulser une dynamique d'inclusion des jeunes, des femmes et des communautés rurales.

Une planification multisectorielle et territoriale

Réunissant les responsables de haut niveau, les chefs d'agences provinciales du FSRDC, les experts techniques et les agrégateurs opérant dans les six provinces bénéficiaires (Kongo Central, Kwango, Maï-Ndombe, Lomami, Kasaï Oriental et Sud-Kivu), l'atelier a permis d'élaborer un plan d'actions harmonisé, aligné sur les réalités agroécologiques, les opportunités logistiques et les priorités opérationnelles de terrain.

« Le PTA est plus qu'un projet agricole. C'est une vision intégrée pour faire de la terre congolaise une source de richesse, de stabilité et de dignité », a souligné M. Philippe Ngwala Malemba, Coordonnateur national du FSRDC.

Des priorités opérationnelles claires

Les discussions ont permis d'identifier les actions prioritaires pour la campagne à savoir, l'aménagement des sites agricoles prioritaires, la mobilisation des agrégateurs agricoles, la mise à disposition de semences améliorées et d'intrants durables, le déploiement de bonnes pratiques agricoles adaptées aux réalités locales, le renforcement des capacités logistiques et institutionnelles.

Une stratégie de communication ciblée pour une mobilisation inclusive

Le FSRDC a également parié sur une stratégie de communication multicanale pour accompagner la campagne agricole. L'objectif : mobiliser les communautés, valoriser les actions, et renforcer la visibilité institutionnelle du programme.

Le PTA, à travers le PADCV, marque un tournant décisif dans la politique agricole congolaise. Il traduit l'ambition présidentielle de bâtir une souveraineté alimentaire, un tissu rural dynamique et un avenir économique enraciné dans les potentialités du sol congolais.