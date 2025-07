Congo-Kinshasa: Attaque des ADF en Ituri, Komanda - La MONUSCO condamne et intensifie ses efforts de protection

La nuit du 26 au 27 juillet 2025 a été le théâtre d'une scène inédite d'attaques du groupe armé Forces Démocratiques Alliées (ADF) à Komanda, dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri causant une lourde perte en vies humaines de 43 civils dont 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants dans une église catholique de la place.

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) exprime, à travers une correspondance officielle, sa profonde indignation face à ces actes de violence inqualifiables, qui constituent de graves violations du droit international humanitaire et atteintes aux droits de l'homme.

Elle exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête sur cette tuerie et à traduire les auteurs en justice. La Mission réitère également l'appel du Secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans conditions et à retourner dans leurs pays d'origine.

« Ces attaques ciblées contre des civils sans défense, notamment dans des lieux de culte, sont non seulement révoltantes mais aussi contraires à toutes les normes en matière de droit de l'homme et de droit international humanitaire. La MONUSCO continuera de travailler sans relâche aux côtés des autorités congolaises pour protéger les populations civiles conformément à son mandat », a déclaré Madame Vivian van de Perre, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l'ONU, chargée de la Protection et des opérations et Cheffe par intérim de la MONUSCO.

En coordination avec les autorités locales, la Mission se dit prête à apporter son soutien aux opérations de prise en charge des victimes, notamment à travers l'organisation des inhumations et la fourniture de soins médicaux aux blessés. Parallèlement, elle a intensifié ses efforts de sécurisation autour de Komanda en augmentant la fréquence de ses patrouilles dans la zone.

Pour prévenir les risques d'une attaque à venir, la MONUSCO reste pleinement engagée aux côtés des autorités congolaises et des communautés locales afin de prévenir de futures attaques, protéger les civils, et contribuer à la réduction des tensions, et à la stabilisation des zones affectées par les violences armées.

Il sied de rappeler que cette attaque des éléments du groupe armé Forces Démocratiques alliées (ADF) a causé la mort d'au moins 43 civils (19 femmes, 15 hommes et neuf enfants). La majorité des victimes auraient été tuées à l'arme blanche dans un lieu de culte. Plusieurs personnes ont été enlevées. Des habitations et boutiques ont également été incendiées, aggravant une situation humanitaire déjà extrêmement préoccupante dans la province.

La MONUSCO présente ses sincères condoléances aux familles et communautés endeuillées et réaffirme sa solidarité aux populations affectées.