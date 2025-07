Congo-Kinshasa: Le CSAC alerte sur la faible représentation des femmes dans les médias congolais

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a révélé lundi 28 juillet à Kinshasa une sous-représentation des femmes dans les médias audiovisuels en RDC. Ce constat ressort d'une enquête qualitative portant sur la représentation des femmes et la parité des genres dans les productions médiatiques congolaises.

Présentée lors d'un atelier, cette étude d'une vingtaine de pages montre que les femmes sont rarement visibles dans des rôles professionnels, politiques ou sociaux qui brisent les stéréotypes traditionnels. Le rapport note que, malgré la participation de femmes à la production médiatique, leur présence reste marginale dans les contenus à forte portée décisionnelle ou d'expertise.

Mimi Engumba, présidente de la commission technique du CSAC, a regretté cette situation et appelé les médias à renforcer leur engagement en faveur de l'équilibre des genres. Elle a invité les professionnels de la presse à se mobiliser pour promouvoir une image plus représentative et égalitaire de la femme dans les médias.

De son côté, Brunon Mbolison, vice-président du CSAC, a reconnu les défis économiques auxquels sont confrontés certains médias, mais a dénoncé le non-respect récurrent de l'éthique journalistique, notamment en matière de genre.

Ce monitoring vise à établir un état des lieux de la parité dans le paysage audiovisuel national, et à encourager des réformes en faveur d'une plus grande inclusion des femmes dans les médias. Le CSAC invite ainsi les organes de presse à revoir leurs lignes éditoriales pour refléter davantage la diversité et l'égalité des genres.