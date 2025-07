Congo-Brazzaville: Protection sociale - Faire des vulnérables des acteurs économiques à part entière

La Stratégie nationale de protection sociale non contributive et de l'économie sociale et solidaire, en cours de validation à Ignié dans le département du Djoué-Lefini, prend en compte une nouvelle donne qui convertit les personnes vulnérables en acteurs économiques à part entière.

« Ce document stratégique que nous nous apprêtons à valider est le reflet d'une ambition qui vise à bâtir une société ou chaque citoyen peut accéder aux services sociaux de base et participer activement à l'économique et communautaire », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation.

Éclairant l'opinion sur la nouvelle de cette Stratégie nationale, la directrice générale de la Solidarité, Anasthasie Ossangatsama, a précisé : « À côté de cette protection sociale non contributive, nous avons l'économie sociale et solidaire ».

Il s'agit, selon elle, des mécanismes mis en oeuvre pour structurer ceux qui sont dans l'informel, notamment les coopératives, les mutuelles. « Nous voulons de la protection sociale et de l'inclusion productive en faisant en sorte que les bénéficiaires des filets sociaux sortent de leur précarité et deviennent des acteurs économiques », a-t-elle souligné.

Il convient de préciser que la protection sociale non contributive vise à transférer les prestations à des bénéficiaires qui n'ont pas cotisé au préalable pour en avoir. L'économie sociale et solidaire, quant à elle, désigne un modèle économique qui privilégie la solidarité, la coopération et l'utilité sociale à la recherche du profit maximal. Le document stratégique à l'étude combine les aspects pour une meilleure autonomisation des couches vulnérables.

Les travaux de validation de la Stratégie nationale de protection sociale non contributive et de l'économie sociale et solidaire prendront fin le 31 juillet courant. « Cet instant marque l'aboutissement d'un long processus technique et institutionnel qui incarne une volonté politique d'État qui place la solidarité, la justice sociale et l'autonomisation des citoyens au coeur de ses préoccupations quotidiennes », a fait savoir la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.