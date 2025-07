Congo-Brazzaville: Autonomisation des jeunes - La JCI-Congo mobilise autour de l'Intelligence artificielle

L'humanité a commémoré récemment la journée mondiale des compétences des jeunes. A cet effet, la Jeune Chambre internationale Congo (JCI-Congo) sous l'égide de son président, Théophane Maloumbi Nganga, a organisé un webinaire de haut niveau à l'occasion duquel elle a incité les jeunes à s'approprier l'Intelligence artificielle (IA) pour s'autonomiser.

Trois thématiques y ont été développées par des sachants portant sur « Enjeux et opportunités liés à l'IA ; l'IA, levier d'autonomisation de la jeunesse africaine et business et intelligence ». Il s'est agi notamment de prouver aux jeunes l'impact de l'IA sur l'emploi et l'inclusion, son rôle dans l'émergence de nouvelles formes d'entrepreneuriat, mais aussi sa capacité à devenir un véritable levier de stabilité économique pour les jeunes.

Loin d'être une technologie exclusive de l'occident, les experts ont souligné que l'intelligence artificielle est une opportunité accessible à tous, il suffit seulement d'orienter les jeunes congolais et africains vers la créativité. Pour ce faire, les intervenants ont relevé la nécessité d'intégrer les compétences numériques dans les parcours éducatifs, de renforcer l'accès aux outils technologiques dans tous les départements du pays. Ils ont, par ailleurs, appelé à soutenir l'innovation locale à travers la mise en oeuvre des politiques publiques audacieuses.

Dans son intervention, le président de la JCI-Congo, Théophane Maloumbi Nganga, a invité la jeunesse à se former, innover et à prendre part activement à la transformation numérique en cours. Par cette initiative, la JCI-Congo réaffirme son rôle crucial dans la mobilisation citoyenne et l'accompagnement des talents congolais vers un avenir numérique inclusif et durable.

La la JCI-Congo est une organisation de jeunes à but non lucratif. Membre de la JCI, elle rassemble des jeunes citoyens congolais actifs et engagés, âgés de 18 à 40 ans, qui veulent créer un impact positif dans leurs communautés. Elle offre des opportunités de développement personnel et professionnel en matière de leadership, d'entrepreneuriat et de citoyenneté active. La JCI-Congo a pour objectif de développer le leadership, l'entrepreneuriat et le sens de la citoyenneté active chez ses membres afin qu'ils contribuent activement au développement du Congo.