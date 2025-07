Afrique: Issa Balboné - « Le Burkina Faso est prêt »

Le Burkina Faso aura l'honneur de disputer le match d'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, le samedi 2 août face à la Tanzanie, un des trois pays hôtes de la compétition coorganisée avec le Kenya et l'Ouganda.

Le pays d'Afrique de l'Ouest est logé dans le Groupe B en compagnie de la RCA, de la Tanzanie, de la Mauritanie et de Madagascar.

La sélection des Etalons locaux vient de terminer un stage crucial d'une dizaine de jours au Maroc où Issa Balboné et ses joueurs ont peaufiné les derniers réglages avant le coup d'envoi du tournoi prévu du 2 au 30 août 2025.

Après 2014, 2018 et 2020, le Burkina Faso honore sa quatrième participation à cette compétition qu'il n'a jamais remportée.

Sa meilleure performance dans ce tournoi remonte à 2014 et la troisième place obtenue en Afrique du Sud.

Il sera question pour le technicien burkinabè et son équipe de tirer des leçons des échecs du passé pour tenter cette fois-ci d'aller plus loin.

Dans un entretien accordé à CAF Online, Issa Balboné qui dirige la sélection A' des Etalons depuis avril 2024 revient sur la préparation de son équipe et dévoile ses ambitions pour ce tournoi très attendu sur le continent.

A quelques jours du coup d'envoi du CHAN, comment le Burkina Faso se prépare-t-il pour cette compétition ?

Il faut le savoir, le Burkina s'est qualifié difficilement, nous sommes conscients de la situation mais nous travaillons pour pouvoir vraiment hisser le drapeau de notre pays dans cette compétition. C'est vrai que c'est une fête mais c'est une compétition dans laquelle nous devons montrer de quoi nous sommes capables.

Quel bilan pouvez-vous faire du stage que vous venez de terminer au Maroc, est-ce que vous en êtes satisfaits, et sur quel(s) aspect(s) avez-vous particulièrement travaillé ?

Je pense que quand on venait au Maroc, c'était vraiment pour travailler sur le plan tactique. Je suis satisfait du groupe d'autant plus qu'après avoir perdu le premier match amical face au Maroc, nous avons gagné le deuxième match une semaine après. C'est vraiment bien pour le groupe et nous pensons que le groupe est vraiment prêt pour aborder cette compétition.

Donc, on peut dire que le Burkina Faso est prêt pour le match d'ouverture, le 2 août face à la Tanzanie ?

On est déjà dans la compétition, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. Mais, comme je l'ai dit, on est prêt pour se battre et faire plaisir au peuple burkinabè.

Quelles sont vos ambitions par rapport à cette compétition ?

Je pense que comme toute équipe présente à ce CHAN, c'est aller le plus loin possible dans cette compétition, nous travaillons pour cela. Je pense que les enfants aujourd'hui sont fins prêts pour vraiment faire quelque chose dans ce championnat africain.

Malgré de solides prestations lors des éditions précédentes, le Burkina Faso n'a jamais remporté le CHAN. Est-ce que vous avez identifié les erreurs qui ont empêché que cela se fasse pour les corriger cette fois-ci ?

Je pense que le Burkina Faso a joué de malchance les années passées. Aujourd'hui, nous demandons au public burkinabè de nous soutenir, de nous bénir pour que l'équipe arrive vraiment à atteindre son objectif.

Vous êtes logés dans la poule B en compagnie de la République centrafricaine, de la Tanzanie, de Madagascar et de la Mauritanie, est-ce qu'il s'agit selon vous d'un groupe abordable ? Que pensez-vous de ces adversaires ?

Je pense qu'aucune équipe présente à ce CHAN n'est facile mais ce que je puis dire, c'est que nous avons travaillé, on est en confiance, les enfants sont conscients de la tâche qui les attend en Tanzanie.

Pensez-vous avoir l'effectif dont vous rêviez pour aborder cette compétition ?

Nous pensons avoir fait une bonne sélection, c'est des burkinabè qui sont prêts vraiment à mouiller le maillot pour la compétition.

Le fait que le CHAN cette fois-ci se joue dans trois nations rend-il cette édition différente selon vous ?

A mon avis, c'est des pays qui sont proches. Pour moi, ce n'est pas différent des précédentes éditions, nous avons vu cela avec les CAN, je pense que c'est juste l'altitude qui peut faire défaut. Mais, nous on connait le pays et nous allons mettre les bouchées doubles pour atteindre notre objectif.

Quelles seraient les erreurs à ne pas commettre pour le Burkina Faso durant ce tournoi ?

Je pense que nous devons nous battre déjà, nous devons compter sur nous-mêmes pour pouvoir franchir d'abord l'étape des poules avant d'avoir la tête un peu libre pour aborder la suite de la compétition.

Qu'est-ce que ce CHAN représente pour vous et pour la sélection du Burkina Faso ?

Je pense que c'est d'abord un tremplin pour les joueurs et pour moi, c'est une opportunité que je dois saisir pour la suite de ma carrière.