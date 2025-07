Ile Maurice: «Ocean» de sir David Attenborough - Un film pour éveiller les consciences marines

Le film Ocean de sir David Attenborough a été projeté le mercredi 23 juillet, au cinéma Star de Bagatelle. Une initiative portée par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) et la High Seas Alliance, avec le co-parrainage de Minderoo Productions, en collaboration avec Reef Conservation (Mauritius) et Shoals (Rodrigues).

Pour Melany PoorunSooprayen, programme manager à l'IUCN, la mission est claire.«L'IUCN est une agence de conservation pour la nature. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de regarder un film. Il s'agit de ressentir l'océan. En tant que populations insulaires, nous dépendons de l'océan.» Elle a expliqué que cette journée était placée sous le signe de la réflexion, des récits et de la voix des jeunes.

La haute-commissaire adjointe australienne, Katie Lalor, est intervenue avec force et éloquence. «Ce film est saisissant, autant qu'urgent.» Elle a loué la présence des jeunes et rappelé leur rôle essentiel. «C'est fantastique de voir autant de jeunes leaders de Maurice et de Rodrigues aujourd'hui.»

Elle a rappelé les défis que l'Australie partage avec Maurice et souligné leur vision commune du monde. «Nos océans sont en danger mais avec du leadership, de la science et de l'action, ils peuvent se régénérer.» Elle a évoqué l'importance de protéger et de restaurer l'écosystème bleu. «L'océan Indien n'est pas une frontière, mais un pont qui nous relie.J'espère que ce film nous motive tous à agir et à sauver nos océans.»

Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, a salué l'engagement des jeunes : «Bienvenue à nos jeunes amis, les éco-guerriers de demain. Gardons l'océan libre de pollution. Unissons nos forces pour faire un front commun pour combattre la pollution et protéger nos océans. Nous sommes les fiers citoyens d'un petit État au coeur d'un grand océan, avec des responsabilités et des obligations.»

Il a expliqué que le devoir de tout un chacun est de veiller à ce que l'océan soit protégé. «L'océan, c'est la vie. C'est une source d'émerveillement qui mérite notre respect.» Il a insisté également sur la nécessité d'amender les lois sur la pêche. «Nous devons comprendre ce que signifie réellement le terme sustainability.» En évoquant l'économie bleue, il a souligné que «les opportunités sont là : transformer notre océan en une grande économie océanique. Mais cela ne peut se faire qu'en protégeant l'océan.»

Qui dit océan dit aussi port. Le ministre a reconnu la nécessité de moderniser notre port. *«Quand on regarde le Container Port Performance Index, Maurice est loin derrière.»*Pour conclure, il a lancé un appel vibrant aux jeunes. «Plantez une mangrove en mer ou une herbière marine. Votre contribution compte.»