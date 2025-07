Ile Maurice: Nouveaux équipements de diagnostic inaugurés

Pour renforcer la prise en charge des patients atteints de cancer, le New Cancer Hospital, à Vacoas, s'est doté de trois services spécialisés. L'inauguration a eu lieu le mercredi 23 juillet, en présence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, du ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, du député-médecin, Farhad Aumeer, et de plusieurs membres du personnel médical.

L'établissement dispose désormais d'un appareil de tomographie par émission de positons avec scanner (PET/ CT), d'un dispositif de tomographie par émission monophotonique avec scanner (SPECT/CT) et d'un service de curiethérapie à haut débit de dose (HDR Brachytherapy). Ces nouveaux équipements permettront un diagnostic précoce des cancers et des traitements plus ciblés.

Dans son intervention, Anil Bachoo a salué cette avancée comme «un tournant important» dans la lutte contre le cancer. Il a déploré que de nombreux patients doivent encore se rendre à l'étranger avec leur maladie déjà à un stade avancé, ce qui réduit leurs chances de guérison. Il a cité les propos d'un expert étranger selon lequel jusqu'à 85 % des cancers pourraient être traités efficacement s'ils étaient détectés à temps.

Le ministre a également annoncé une série de mesures à venir, dont le renforcement de la formation dans la médecine nucléaire et la montée en compétences de divers professionnels de santé - médecins nucléaires, physiciens médicaux, radiopharmacologues, technologues, infirmiers et aides-soignants. Il a aussi évoqué l'intégration des résultats des examens PET/CT au registre national du cancer et le développement d'un programme de théranostique, combinant diagnostic et traitement ciblé par radionucléides.

Mais au-delà des infrastructures, Anil Bachoo a insisté sur l'attitude du personnel de santé et s'est dit préoccupé des plaintes pour comportements inappropriés envers des patients vulnérables. Il a rappelé que la médecine repose avant tout sur des valeurs d'empathie, d'écoute et de dévouement. Selon lui, les médecins occupent une place centrale dans l'accompagnement des malades, souvent confrontés à des moments très éprouvants.