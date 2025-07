Congo-Kinshasa: Dialogue intercommunautaire pour renforcer la cohabitation pacifique et la sécurité en Ituri

La MONUSCO a organisé, lundi 28 juillet, un dialogue intercommunautaire à Masumbuko, dans le territoire de Djugu en Ituri, rassemblant les notables des communautés Hema et Lendu. Cette rencontre avait pour objectif de promouvoir la cohabitation pacifique et la sécurité, après plusieurs semaines de tensions marquées par des attaques répétées entre les milices CODECO et Zaïre, notamment à Djangi et Masumbuko.

Dans ces zones, la peur des embuscades perpétrées par ces groupes armés a paralysé la circulation entre les villages, notamment sur l'axe Bunia-Largu-Masumbuko, entraînant la suspension des marchés communautaires. Le dialogue visait à évaluer la situation sécuritaire et à identifier des solutions durables pour rétablir la confiance entre les communautés.

Face à ces défis, les leaders locaux ont pris l'engagement de sensibiliser les miliciens à déposer leurs armes et à rejoindre le programme de désarmement, afin de faciliter la libre circulation des personnes et la reprise des activités commerciales.

En soutien à cette initiative, les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leurs patrouilles. Des déploiements ont également été effectués à Masumbuko et Largu pour sécuriser les civils et garantir le maintien de l'ordre, notamment lors des jours de marché.