Sénégal: Ligue 1 - Bingourou Kamara, un Lion de la Téranga dans les cages de Lorient

Libre depuis la fin de son contrat à Pau, Bingourou Kamara, 28 ans s'est engagé avec le promu breton jusqu'en 2027. L'international sénégalais avait été nommé parmi les meilleurs portiers de Ligue 2 la saison dernière.

Après l'euphorie printanière du titre de champion de Ligue 2, Lorient retrouve l'élite l'année de son centenaire. Plusieurs cadres du vestiaire en fin de contrat, n'ont pas donné suite comme le gardien international suisse Yvon Mvogo.

Pour l'heure, les Bretons n'ont accueilli que trois nouveaux joueurs : le milieu de terrain Noah Cadiou en provenance de Rodez (Ligue 2), le latéral gauche Arsène Kouassi (Ajaccio, L2) et le portier Bingourou Kamara (libre), qui arrive comme numéro 2 derrière un titulaire à déterminer.

Deux bonnes saisons à Pau

Bingourou Kamara a quitté le Pau FC après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat. Le gardien de but sénégalais de 28 ans était libre dès le 1er juillet. Sous les couleurs paloises, il a pris part à 65 rencontres de Ligue 2 dont 29 la saison passée en tant capitaine. « J'ai fait deux bonnes saisons, je pense. J'étais venu chercher beaucoup de temps de jeu ici et c'est ce que j'ai eu. Donc c'était deux années où je ne retiens que du positif. J'ai découvert une nouvelle région, je me suis adapté assez vite sachant que c'est simple de s'adapter à Pau parce qu'il fait bon y vivre », a-t-il déclaré à la République des Pyrénées au moment de jouer sa dernière rencontre avec Pau.

Bingourou Kamara possède une solide expérience dans l'élite française, notamment à Strasbourg et Montpellier. Celui qui a débuté le foot comme défenseur central, s'est offert le Coupe de la Ligue en 2019 avec les Strasbourgeois. Il avait réalisé cinq arrêts majeurs durant la rencontre et stoppé un tir au but. Grâce à cette belle performance il sera élu homme du match.

Lors de la saison 2014-2015, Kamara avait intégré l'effectif professionnel en tant que troisième gardien de Tours, son club formateur. Il profite alors des suspensions, blessures méformes des gardiens titulaires avant de devenir ensuite le n°1 dans les buts tourangeaux. En 2014, il est aussi champion de France des moins de 19 ans après avoir arrêté deux tirs au but en finale contre Evian Thonon Gaillard.

Après avoir été sélectionné avec les U19, les U20 et les Espoirs avec la France, Bingourou Kamara est appelé par Aliou Cissé en octobre 2020 pour intégrer l'équipe A du Sénégal. Il compte deux sélections.

« C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je m'engage aujourd'hui au FC Lorient, un club qui a connu de très bons gardiens par le passé. M'inscrire dans cette lignée est une réelle fierté et j'espère apporter mon vécu à ce groupe et au pôle des gardiens. J'ai hâte d'enfiler les gants à l'Espace FCL et de découvrir mes futurs coéquipiers », a dit sur le site du club celui qui a paraphé un contrat jusqu'en 2027.