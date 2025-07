analyse

Le 1er Août 2025, le Bénin va célébrer le 65ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, à quelque neuf mois de la fin du second mandat du président Patrice Talon.

C’est l’occasion choisie, par ce pays qui naguère avait un contentieux politique très aigu avec son voisin nigérien, pour lancer une invitation aux dirigeants des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), pour une participation de troupes de l’AES au défilé militaire qui aura lieu à cette occasion, qui, on le sait, est la fête des armées, des anciens combattants et de la jeunesse.

En effet, selon le porte-parole du gouvernement béninois, toutes les démarches ont été faites à cet effet auprès de deux pays membres de l’AES qui n’ont pas été cités ; nul ne doute, que ces deux pays devraient être ceux qui sont frontaliers du Bénin, à savoir, le Niger et le Burkina Faso.

Pour rappel, il y a moins d’un an, les relations entre le Bénin et le Niger avaient atteint un niveau de détérioration jamais connu, tant au plan diplomatique que sécuritaire.

Le Niger avait, à l’époque, accusé le Bénin d’abriter une base arrière pour le déstabiliser, alors qu’il était en proie à la menace djihadiste.

Qu’en sera-t-il de cette « main tendue » par les autorités béninoises ? Attendons de voir comment les chefs d’État de l’AES vont réagir.

D’ores et déjà, il faut signaler qu’une invitation quasi identique avait été adressée aux chefs d’État de l’AES par le président ghanéen John Dramani Mahama à l’occasion du lancement des festivités marquant le 50ème anniversaire de la CEDEAO à Accra. Elle resta sans suite.

Une chose est certaine, avec la structuration de l’AES au niveau de leurs armées, il est difficilement envisageable que le trio ne soit pas, dans son intégralité, de la partie.

Ce pourrait être le signe d’un premier réalignement diplomatique, qui pourrait trouver une explication dans la situation sécuritaire de plus en plus dégradée, mais aussi dans la volonté du président Talon, qui vient de manifester à ses partisans sa décision de ne pas briguer un 3ème mandat, de quitter le pouvoir en laissant un pays en paix avec ses voisins.

Toutefois, au plan diplomatique, le signal est moins fort, mais il est aussi graduel. En effet en optant pour le défilé des troupes militaires, à la place d’une invitation des chefs d’états, le Bénin n’a-t-il pas posé un premier pas pour sonder le désir de coopération en face, au regard de l’urgence d’une coordination des opérations de sécurisations des frontières devenues, suite au gel des relations diplomatiques, la poche de vulnérabilité des pays voisins. Le Bénin en a fait les frais au mois d’avril avec 54 militaires tués.

Si les pays de l’AES prennent en compte le caractère transfrontalier de la lutte contre le djihadisme dans la bande sahélienne et ses dépendances, le prétexte pourrait être trouvé pour saisir la perche tendue, et avancer de manière vers la mise en place d’une « diplomatie militaire » en attendant le rétablissement intégral des relations diplomatiques. Ce serait un signe de dégel important qui pourrait amorcer une dynamique plus soutenue.

En effet l’insécurité est grandissante et les solutions ne peuvent attendre durablement à cause du bilan qui interpelle les pouvoirs politiques et militaires, sans oublier les problèmes économiques et sociaux, qui par la force des choses se sont exacerbés. Le prétexte est pertinent et la démarche intelligente.