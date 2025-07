Sénégal: Enquêtes sur les crimes commis entre 2021 et 2024 - La justice saura-t-elle situer les responsabilités ?

L'ex-président sénégalais, Macky Sall, et son clan doivent avoir le sommeil trouble. En effet, la loi d'amnistie qu'ils avaient fait voter, en mars 2024, afin de se prémunir contre d'éventuelles poursuites judiciaires, a été remise en cause par le pouvoir actuel.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, sans aller avec le dos de la cuillère, avait promis de l'abroger. Et c'est désormais chose faite. A preuve, la Justice vient d'ouvrir une enquête sur les violences politiques qui ont secoué le pays de la Teranga, entre 2021 et 2024, soit durant les trois dernières années du second mandat de Macky Sall. La procédure a été officiellement enclenchée par le ministre de la Justice qui a saisi le Procureur général à cet effet.

C'est, du reste, tout ce que souhaitent les victimes et leurs familles respectives qui n'en demandaient pas plus

Seront donc jugés, dans les jours ou mois à venir, des faits graves tels que meurtres, actes de tortures, assassinats et éventuellement des crimes contre l'humanité. En clair, la Justice sénégalaise va tenter de démêler l'écheveau en remontant la chaîne en vue de situer les responsabilités sur les évènements tragiques qu'a connus le pays, et qui ont laissé près de 80 macchabées sur le carreau.

Quoi de plus normal ? Car, dans un Etat de droit comme celui du Sénégal, on ne peut pas permettre que les uns s'arrogent impunément le droit de mort sur les autres. Ceux qui ont les mains tachées de sang, devraient donc répondre de leurs actes. C'est, du reste, tout ce que souhaitent les victimes et leurs familles respectives qui n'en demandaient pas plus. Elles avaient d'ailleurs, on s'en souvient, donné de la voix à l'issue du vote de la loi d'amnistie qu'elles considéraient comme une prime à l'impunité.

Pour elles, il est trop facile de commettre des crimes de sang pour courir se cacher derrière le paravent d'une loi d'amnistie, du reste, votée dans les conditions que l'on sait. Cela dit, il revient à la Justice sénégalaise de se montrer à la hauteur des attentes. Elle doit instruire à charge et à décharge de sorte à ce que tous ceux qui ont des choses à se reprocher, rendent des comptes. Et cela, peu importe le camp dont ils sont issus.

Car, comme on le sait, les violences politiques qui ont émaillé les années 2021-2022-2023 et 2024, au Sénégal, ont été perpétrées parce qu'il y avait deux camps qui étaient engagés dans un véritable bras de fer. D'un côté, on avait le camp de Macky Sall qui faisait des pieds et des mains pour prolonger son bail à la tête de l'Etat sénégalais. Et pour ce faire, il réprimait systématiquement toute voix dissonante quand il ne développait pas des artifices juridiques pour jeter certains de ses opposants en prison.

Et de l'autre côté, il y avait le camp de l'opposition cornaquée par l'actuel chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui était vent debout contre les manoeuvres de l'ex-chef de l'Etat. Si fait qu'il n'hésitait pas à appeler parfois ses ouailles à descendre dans la rue. Il s'est ensuivi bien évidemment des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre au cours desquels ont péri des Sénégalais.

On espère que le droit sera dit en toute indépendance et en toute impartialité

C'est dire si les coupables des violences politiques qui en ont résulté, sont à rechercher aussi bien dans les rangs de l'ex-régime que dans ceux du pouvoir actuel de Dakar. La Justice saura-t-elle donc situer entièrement les responsabilités ? On attend de voir. Mais quand on sait que la Justice sénégalaise a déjà, de par le passé, montré qu'elle est à cheval sur les principes, on espère que le droit sera dit en toute indépendance et en toute impartialité.

Et pour y arriver, elle doit savoir rester à équidistance des chapelles politiques et n'avoir que le droit comme boussole. A défaut, elle risque de donner l'impression de servir d'instrument à un camp pour solder ses comptes avec un autre et cela, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. En tout cas, si la Justice, à la surprise générale, a pu confirmer, en appel, la peine de l'opposant Ousmane Sonko devenu Premier ministre, elle doit, en principe, pouvoir garder le cap en sachant se montrer impartiale.

Car, il faut le dire. La remise en cause de la loi d'amnistie cache mal la volonté du président Bassirou Diomaye Faye et son chef de gouvernement, de régler leurs comptes avec le défunt pouvoir de Macky Sall qui les aura fait voir des vertes et des pas mûres. En tant qu'hommes politiques, ils sont peut-être dans leur bon droit, mais il revient à la Justice de ne pas se laisser utiliser ou manipuler.