Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 juillet 2025

revue de presse

Afrique : Au Caire, la philanthropie africaine se mobilise pour un financement durable

Depuis le 27 juillet, l'Université américaine du Caire (AUC) accueille la 6e édition de la Conférence africaine sur la philanthropie, organisée par le Centre John D. Gerhart pour la philanthropie, l'engagement civique et les entreprises responsables, rattaché à l'Onsi Sawiris School of Business en partenariat avec Trustafrica. L'événement se poursuit jusqu'au 31 juillet 2025.

Placée sous le thème « Financement durable du développement dans le monde majoritaire », la conférence intervient dans un contexte où les modèles de financement menés par les Africains deviennent de plus en plus nécessaires. (Source : allAfrica)

Côte d’Ivoire : Le Président Ouattara annonce sa candidature pour un mandat dédié à la “transmission générationnelle”

Dans une déclaration télévisée publiée le mardi 29 juillet 2025 sur la RTI 1 (publique), le président de la République, Alassane Ouattara, annonce qu’après-mûre réflexion et au regard des enjeux sécuritaires et économiques, il va briguer un autre mandat dédié à la transmission générationnelle.

“J’ai travaillé au bien-être des peuples de la Côte d’Ivoire, c’est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd’hui que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m’autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l’expérience”, a affirmé le chef de l’Etat. ( Source : Agence ivoirienne de Presse )

Angola : 4 morts lors de manifestations contre la hausse du prix du carburant

Quatre personnes ont été tuées lundi dans la capitale angolaise, Luanda, lors de violences survenues au lancement d’une grève des taxis pour protester contre la hausse des prix du carburant, a indiqué la police mardi.

Selon un communiqué de la police, des centaines d'arrestations ont été effectuées dans le cadre d'émeutes, d'actes de vandalisme et de pillages de magasins. Des voitures et des bus ont été endommagés et des routes ont été bloquées. ( Source : Le 360 Afrique )

Coopération algéro-américaine dans le domaine agricole - Un nouveau chapitre s’ouvre

Un nouveau chapitre de coopération dans le domaine agricole entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique s’ouvre. C’est ce qu’a annoncé ce mardi 29 juillet l’ambassade US dans un communiqué.

Dans son annonce, la représentation diplomatique américaine a évoqué « des fermes intelligentes au lait frais » synonyme, indique-t-elle d’un « début d’un nouveau chapitre de la coopération agricole entre l’Algérie et les USA ». (Source : L'Algérie Aujourd'hui )

Fête du Trône : Une diplomatie marocaine tournée vers l’Afrique

Alors que le Maroc célèbre le 26e anniversaire de l’intronisation de Mohammed VI, la Fête du Trône s’affirme comme l’un des rituels politiques les plus féconds de la diplomatie marocaine, résolument tournée vers l’Afrique.

Mieux qu’un simple moment de célébration monarchique, la Fête du Trône cristallise une vision du Royaume marocain comme puissance africaine en devenir, projetant sur le continent un modèle d’influence fondé sur l’investissement, la stabilité et l’interconnexion Sud-Sud. Après le retour du Maroc dans l’Union africaine, le pari royal d’un arrimage continental paraît plus lisible, plus assumé, mais aussi plus exposé aux recompositions géopolitiques régionales. ( Source : Medi1 News )

Mali : Nouvelle audience reportée sur la dissolution des partis politiques

Un tribunal de Bamako a renvoyé l’audience sur les recours contre la dissolution des partis politiques à une date ultérieure, prolongeant l’incertitude sur la légalité du décret présidentiel du 13 mai.

Le tribunal de grande instance de la commune VI de Bamako a tenu mardi 29 juillet une audience dans le cadre des recours déposés contre le décret présidentiel du 13 mai 2025 ayant dissous l’ensemble des partis politiques maliens. L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure, non encore communiquée. ( Source : Apanews )

Nigeria : Des inondations meurtrières frappent le Nord-Est

Au moins 25 personnes sont mortes et 11 autres sont portées disparues après que de forte pluies ont entrainé des inondations soudaines dans l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria.

Les inondations, qui ont commencé dimanche dans cinq provinces de la région de Yola, ont forcé 5 560 personnes à fuir leurs domiciles, déplore l'Agence en charge de gestion des urgences dans un communiqué. Un camp pour les personnes déplacées a été installé au collège Aliyu Musdafa à Yola, et des produits de première nécessité sont présentement distribués. ( Source : Africanews )

Centrafrique : Le Caucus africain des institutions de Bretton Woods s'ouvre à Bangui

La capitale centrafricaine accueille à partir de ce mercredi 30 juillet le Caucus africain des institutions de Bretton Wood, une réunion annuelle au cours de laquelle les gouverneurs des banques centrales et les ministres d'une vingtaine de pays du continent vont tenter d'aiguiller la politique du FMI et de la Banque mondiale.

C'est l'un des grands rendez-vous annuels de l'économie africaine. Le Caucus africain des institutions de Bretton Woods qui s'ouvre ce mercredi 30 juillet à Bangui est l'événement qui permet chaque année aux pays du continent de faire part des grandes directions qu'ils souhaitent voir prendre au sein du FMI et de la Banque mondiale. (Source : RFI)

Inondations en Guinée :15 morts et 19 blessés enregistrés, depuis le 28 juin

Les fortes précipitations enregistrées au cours des derniers mois ont gravement affecté l’ensemble du territoire national, depuis le 28 juin dernier. Les communes de Dixinn, Ratoma, Matoto, Lambanyi, Sonfonia, Coyah, Dubréka et Macenta ont été les plus impactées.

Selon un rapport préliminaire de l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH), entre le 28 juin et le 24 juillet 2025, 1 204 ménages dont 7 705 personnes ont été touchées. (Source : Pressafrik)

Au Kenya, les populations autochtones chassées de leurs terres pour créer des aires protégées

Dans une étude publiée mardi 29 juillet, Avocats Sans Frontières (ASF) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) alertent sur la situation des peuples autochtones du comté d’Isiolo, chassés de leurs territoires pour faire place à des aires protégées. Harcèlement, rapts et exécutions arbitraires sont documentés.

Voilà un cas d’école de ce qui se fait de pire en matière de conservation des écosystèmes. Une étude accablante d’Avocats Sans Frontières (ASF) et de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), publiée mardi 29 juillet, met en lumière les dérives engendrées par les activités de Northern Rangelands Trust (NRT), une organisation qui supervise une quarantaine de projets de réserves naturelles partout au Kenya. (Source : L'Humanité )