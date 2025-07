Algérie: Jeux scolaires Africains - Programme culturel et touristique diversifié pour les délégations participantes à Annaba

Annaba — Le secteur de la culture et des arts de la wilaya d'Annaba a mis au point un programme culturel et touristique diversifié au niveau du village sportif d'El Bouni en l'honneur des délégations participantes aux 1ers jeux scolaires africains (JSA 2025) qu'accueille l'Algérie du 26 juillet au 5 août 2025, a indiqué mardi le directeur local du secteur.

Dans une déclaration à l'APS, la directrice de la culture de la wilaya d'Annaba, Mme Saliha Berkouk a précisé que ce programme vise à mettre en exergue le patrimoine culturel algérien et renforcer les échanges culturels entre les jeunes du continent africain à travers une série de spectacles artistiques reflétant les divers genres du patrimoine algérien et d'expositions de produits artisanaux authentiques d'Annaba et de sa région.

Dans le même contexte, un circuit touristique spécial, a ajouté la même cadre, est proposé aux participants à ce meeting sportif continental incluant les quatre sites et monuments représentatifs de l'histoire lointaine de la civilisation du pays et sa richesse naturelle que sont le musée et le site archéologique d'Hippone, la basilique Saint-Augustin, le phare de Cap Ras Hamra sur la côte Nord de la ville et la région montagneuse de Seraïdi de la commune éponyme.

Ce programme s'inscrit dans le cadre des activités d'accompagnement des 1ers jeux scolaires africains, de promotion du tourisme culturel dans la ville d'Annaba et de mise en place d'espace de dialogue et de rapprochement entre les peuples africains en renvoyant une image de l'Algérie en tant que terre d'accueil, de culture et de diversité, note-t-on.