Addis-Abeba — L'Éthiopie a accueilli le deuxième Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), où elle a présenté ses expériences et proposé des solutions innovantes pour la réforme du système alimentaire, selon le Service de communication du gouvernement (GCS).

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, organisé conjointement par les gouvernements éthiopien et italien en collaboration avec les Nations Unies, s'est tenu à Addis-Abeba et a réuni des dirigeants, des chercheurs agricoles, des parties prenantes et des institutions de l'ensemble du secteur.

Le Sommet a évalué les progrès et les défis rencontrés dans la transformation du système alimentaire ces dernières années et a tracé la voie à suivre pour les initiatives futures.

Dans un communiqué de presse adressé à l'ENA, le Service de communication du gouvernement a souligné que l'Éthiopie, au-delà de l'accueil de la conférence, avait partagé son expérience réussie en matière de souveraineté alimentaire.

Selon le communiqué de presse, l'Éthiopie a partagé ses réussites, notamment les milliards de plants plantés chaque année dans le cadre de l'Initiative Héritage Vert pour lutter contre le changement climatique, ainsi que les avancées significatives réalisées au-delà de la sécurité alimentaire.

Le sommet d'Addis-Abeba s'est conclu par des discussions approfondies sur les stratégies à adopter pour assurer la réussite du système alimentaire et atteindre les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en explorant diverses expériences et en définissant les priorités futures.

Le pays a également présenté les réalisations de son secteur agricole, soulignées par les réformes macroéconomiques en cours, précise le communiqué de presse.

L'Éthiopie, qui a accueilli plus de 150 conférences continentales et internationales au cours du dernier exercice, a déclaré que le pays continuait de consolider sa position de destination de choix pour le tourisme de conférence mondial, grâce à ses approches de développement multisectorielles.

La transformation de ses villes, la croissance du secteur des services, l'hospitalité réputée de sa population, le climat favorable des principaux centres urbains et l'influence diplomatique croissante du pays contribuent tous à sa capacité à accueillir des rassemblements de haut niveau.

Enfin, le communiqué de presse précise que « le gouvernement exprime sa sincère gratitude aux institutions de sécurité, aux prestataires de services, aux parties prenantes et à tous les Éthiopiens pour leur généreuse hospitalité et leur rôle essentiel dans le succès du sommet et l'échange constructif d'expériences. »