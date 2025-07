Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 5 milliards de FCFA de transactions ce mardi 29 juillet 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 29 juillet 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le marché a enregistré plus de 5 milliards FCFA de transactions.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie 5,099 milliards de FCFA contre 1,292 milliard de FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,098 milliards au niveau du compartiment des actions. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant sur 959 244 actions BOA Bénin pour une valeur totale de 3 933 608 055 FCFA.

Les autres activités du marché sont dans une situation contrastée. La capitalisation boursière du marché des actions est passée de 11 941,833 milliards de FCFA la veille à 11 982,453 milliards de FCFA ce 29 juillet, soit une hausse de 40,62 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 11,92 milliards, se situant à 10 633,180 milliards de FCFA contre 10 645,100 milliards de FCFA le 28 juillet 2025.

L'indice BRVM Composite a progressé de 0,34% à 310,78 points contre 309,73 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une légère hausse de 0,05% à 151,44 points contre 151,37 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en baisse de 0,08% à 129,94 points contre 130,05 points précédemment.

Pour la dixième journée consécutive, UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,49 % à 42 420 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 4,65% à 4 500 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 19 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,35% à 4 800 FCFA) et BOA Niger (plus 2,25% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,12% à 1 240 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,31% à 555 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 3 210 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 980 FCFA).