Tunisie: Nuit des étoiles 2025 - La Cité des Sciences de Tunis lève les yeux vers le cosmos

La 22e édition de la Nuit des étoiles, organisée le 1er août à la Cité des Sciences de Tunis, promet une immersion fascinante dans l'astronomie, mêlant observations spatiales, conférences et animations artistiques. Un événement grand public pour célébrer la beauté de l'univers.

Dans une interview accordée à RTCI le 29 juillet 2025, Najoua Bey, directrice scientifique de la Cité des Sciences, a dévoilé les temps forts de cette manifestation qui attire chaque année entre 5 000 et 6 000 visiteurs. Placée sous le signe de la vulgarisation scientifique, cette nuit unique invite le public à explorer le ciel à travers des télescopes, des expositions et des débats animés par des experts tunisiens et internationaux.

Au cœur de l'événement, deux conférences marqueront les esprits. La physicienne Sana Amaïri, spécialiste des communications quantiques à Abu Dhabi, décryptera le rôle de la lumière comme « messager de l'univers », dans le cadre de l'Année internationale de la physique quantique proclamée par l'UNESCO. Suivra l'intervention de Sadok Abbaki, Ingénieur de recherche en électronique au CNRS, sur un enjeu brûlant : la gestion des débris spatiaux, une pollution méconnue, mais croissante. Ces interventions, conçues pour un large public, seront ponctuées de performances musicales et d'interludes au saxophone ou au canon.

Le clou de la soirée résidera dans l'observation de la voûte céleste, guidée par des médiateurs scientifiques. Grâce à des télescopes motorisés fournis par la Cité des Sciences et ses partenaires dont l'Institut national de météorologie et l'association Jeune Science -, les visiteurs pourront admirer la Lune en premier quartier et surtout Saturne, avec ses célèbres anneaux et ses lunes. Un laser vert permettra également de tracer les constellations, telles que les « Trois Belles d'Été » (Véga, Altaïr et Deneb), dont les noms rappellent l'héritage de l'astronomie arabe.

L'événement mise sur une approche sensorielle et ludique. Un écran géant diffusera des images comparatives des télescopes Hubble et James Webb, révélant les progrès technologiques en astronomie. Une pièce de théâtre scientifique sur le système solaire et un quiz interactif (« Quiz Astro ») viendront renforcer la dimension festive. Najoua Bey a souligné l'évolution de cette manifestation, passée d'une simple soirée d'observation il y a 22 ans à un événement pluridisciplinaire. « Le public est aujourd'hui plus averti et curieux, grâce à l'accès aux technologies », a-t-elle relevé.