Tunisie: Shami électrise la scène de Hammamet devant un public conquis

C'est un autre jeune artiste arabe extrêmement talentueux qui a fait vibrer ce soir l'enceinte archicomble du festival de Hammamet. Le jeune chanteur syrien Shami, adulé par des millions de jeunes dans le monde arabe, dont les billets se sont rapidement épuisés quelques heures après l'annonce de son spectacle à Hammamet, a choisi la Tunisie comme une étape importante de sa première tournée "Al Shami Tour".

Ce tour qui a commencé à Beyrouth et s'est poursuivi en Egypte où il vient d'animer, ces jours-ci, un spectacle grandiose avec l'artiste égyptien Tamer Hosni, devra le conduire, après la Tunisie dans plusieurs pays à travers le monde dont l'Arabie Saoudite, la Suède, les Etats-Unis.... Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune artiste syrien de 23 ans a été à la hauteur des attentes, donnant le ton dès le début de son entrée sur scène. Le magnétisme, le charme et la fougue qui sont devenus son label et sa marque de fabrique, ont rapidement envoûté une audience subjuguée par la voix virile, belle et mélodieuse de ce jeune artiste qui a fredonné ses plus grands succès, enchaînant des tubes aux millions de vus sur youtube à l'instar de "Jinek", "Doctor", "Maliket gamel el kon", "Samitek sama", 'Ya leil w yal ein" accompagné de ses danseuses qui ont réalisé de magnifiques tableaux de danse, le tout dans une ambiance électrisante. Récemment, El Shami vient d'entrer dans le guiness book des records pour être le plus jeune artiste arabe à s'être hissé à la tête du classement de Billboard Arabic Artist 100.

S'il a touché autant de jeunes à travers le monde arabe, c'est parce qu'ils se sont reconnus à travers ce réfugié syrien, véritable modèle de résilience qui a su transcender les barrières de la langue et des dialectes à travers le monde arabe en trouvant les mots justes, profonds et remplis d'émotion, parfois incompris certes, afin d'exprimer, non seulement les affres de l'amour et du désenchantement liés à la trahison et la séparation de l'être aimé mais également l'amertume et la souffrance liées au profond sentiment de déracinement ressenti par des milliers de personnes qui ont du, comme lui, quitter leur terre natale pour fuir la guerre et s'installer ailleurs.