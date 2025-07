Soudan: L'ONU tire la sonnette d'alarme face à la double crise sanitaire et alimentaire

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) s'inquiète de l'aggravation des crises sanitaire et alimentaire à travers le Soudan, notamment en raison de l'augmentation continue des cas de choléra dans la localité de Tawila, dans l'État du Darfour du Nord.

Alors que le conflit entre les factions militaires rivales fait rage, des millions de personnes continuent d'être déplacées.

Malgré les efforts de l'ONU et de ses partenaires qui continuent de fournir une aide aux familles nouvellement déplacées dans le Darfour du Nord, « près de 60 % des familles déplacées ne disposent toujours pas d'un abri adéquat », a déclaré lundi le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, lors d'un point presse.

Dans le camp d'Abu Shouk, situé dans la capitale de l'État, El Fasher, les familles déplacées sont confrontées à une grave pénurie de nourriture et de médicaments. Des sources locales ont signalé quatre décès liés à la famine la semaine dernière, alors que l'insécurité alimentaire continue de s'aggraver dans tout le pays.

Dans l'État du Darfour du Nord notamment, la faible offre de céréales, les mauvaises récoltes et un déficit alimentaire prolongé ont gravement affecté la disponibilité des denrées alimentaires.

Crise sanitaire

Pendant ce temps, les cas de choléra continuent d'augmenter à Tawila. Plus de 1.500 cas suspects et confirmés d'infections graves ont été signalés depuis juin, et plus de 500 personnes sont actuellement sous traitement.

Alors que les autorités locales ont mis en place des mesures d'urgence, notamment la fermeture des marchés et l'interdiction des rassemblements publics, les organisations humanitaires ont besoin de 120 millions de dollars pour renforcer leur aide vitale à Tawila au cours des trois prochains mois.

« Ce financement est essentiel pour contenir l'épidémie et maintenir les services essentiels », selon l'OCHA.

Pendant ce temps, à Port-Soudan, principal point d'entrée du personnel et des fournitures humanitaires, une forte augmentation des cas de coups de chaleur liés aux températures extrêmes et aux coupures de courant prolongées suscite des inquiétudes, un décès ayant été enregistré au cours des deux derniers jours.

Crise alimentaire

À El Fasher, les prix des denrées alimentaires augmentent atteignant des niveaux alarmants. Le système de classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) a déjà identifié des conditions de famine dans plusieurs régions du Darfour du Nord et de l'est des montagnes Nuba. D'autres zones sont menacées.

En mai, le coût moyen du panier alimentaire local à El Fasher était plus de six fois supérieur à la moyenne nationale, la ville enregistrant les prix les plus élevés pour presque tous les produits de première nécessité parmi les localités évaluées.

Une alerte IPC publiée au début du mois a indiqué que la situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition au Soudan devrait continuer à se détériorer pendant la saison maigre, de juillet à octobre, notamment dans les zones de conflit actif où l'accès est limité et où les déplacements de population sont importants.