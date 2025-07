Burkina Faso: Des faux timbres électroniques vendus à des usagers

La digitalisation des offres de service de l'administration publique dans laquelle s'investit le gouvernement est beaucoup appréciée par les populations pour ses multiples avantages. Le hic c'est qu'il a été rapporté à Kantigui que des individus sans foi ni loi profitent de cette facilité pour gruger les honnêtes citoyens. En effet, il est revenu à Kantigui que le procédé de ces indélicats consiste à acheter les timbres fiscaux électroniques (dématérialisés) via la plateforme conçue à cet effet.

Par la suite, ils les multiplient en les photocopiant pour les mettre sur le marché. Selon une source de Kantigui, certaines personnes ont vu leurs documents rejetés dans les lieux de légalisation après vérification de l'authenticité des timbres. Kantigui invite alors les Burkinabè à plus de vigilance ou encore à acheter eux-mêmes leurs timbres dont le procédé est très simple à l'adresse https://www.etimbre.dgi.bf/. Par ailleurs, Kantigui invite les autorités compétentes à assainir le milieu au profit de tous.

Commune de Pabré : SOS pour la retenue d'eau de Koankin

De passage le weekend dernier à Koankin, village situé à 9 km de la commune rurale de Pabré, Kantigui a été informé que la retenue d'eau dudit village connait quelques dysfonctionnements au grand désarroi des populations. Kantigui qui a fait le déplacement sur le site pour en avoir le coeur net, a constaté est une infrastructure hydraulique en état de dégradation très avancée. De ce que les habitants ont expliqué à Kantigui, cette situation remonte à 5 ans où une forte pluie avait endommagé l'ouvrage réalisé en 2010 par les populations avec les « moyens de bord ». Conséquence, la digue a cédé et les activités maraichères, surtout les cultures de contre-saison, ont connu un arrêt. Kantigui joint sa voix à celle des populations pour souhaiter la réhabilitation de l'ouvrage, source de revenus pour des dizaines de femmes, principales exploitantes de cette retenue d'eau surtout pour la production maraichère.

Formation universitaire : 46 bourses marocaines pour les étudiants de la région du Kadiogo

Dans sa quête permanente de l'information, Kantigui a été agréablement surpris d'apprendre une bonne nouvelle pour les nouveaux étudiants de la région du Kadiogo (ex-région du Centre). En effet, selon un communiqué émanant de la mairie de Ouagadougou, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de coopération décentralisée, la région de Marracheck- Safi du Royaume du Maroc met à la disposition des étudiants de la région, 46 bourses pour l'université Cadi Ayyad, au titre de l'année 2025-2026. La note précise que seuls les titulaires des baccalauréats des filières scientifiques sont concernés et que les frais d'hébergement, de restauration, de police d'assurance et de transport sont à la charge des parents. Kantigui félicite les responsables de la commune de Ouagadougou pour cette coopération dont les fruits bénéficient à tous.

Interdiction de toute activité au Monument aux héros nationaux

Toute activité sportive collective ou individuelle, socio-économique, culturelle ou éducative est désormais interdite autour et à l'intérieur du Monument aux héros nationaux sis au quartier Ouaga 2000. C'est ce qu'a appris Kantigui, à travers un communiqué du président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Le document rappelle que par un communiqué en date du 4 mars 2025, l'autorité communale invitait les populations pratiquant le sport autour du monument à faire preuve de vigilance et de prudence lors de leurs activités sportives. Malgré ce rappel de sensibilisation, a pu lire Kantigui, il est malheureusement constaté la récurrence de beaucoup d'accidents graves chaque semaine entre les usagers de la route et les sportifs. « Aussi, le président de la délégation spéciale porte à la connaissance de la population, qu'à compter du 1er août 2025, à 00h00 et jusqu'à nouvel ordre, au regard du nombre d'accidents enregistrés au quotidien, et en raison des travaux d'aménagement et d'embellissement engagés par les autorités nationales, toute activité sportive collective ou individuelle, socio-économique, culturelle ou éducative est désormais interdite autour et à l'intérieur du Monument aux héros nationaux », lit-on dans la note qui ajoute que les populations sont invitées à se déporter dans des espaces appropriés pour leurs différentes activités sportives.

Une procession en l'honneur de Alino Faso, aujourd'hui à Ouagadougou

Depuis l'annonce du décès de Alain Christophe Traoré dit Alina Faso, les hommages ne font que s'enchainer. Des citoyens de tout bord aux autorités, chacun témoigne sa compassion et réclamer vérité et justice pour lui. Dans cette vague d'hommages, Kantigui a appris que la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) appelle les Burkinabè à sortir massivement aujourd'hui mercredi matin pour participer à une procession « ordonnée et disciplinée », en l'honneur d'Alino Faso. Selon les informations parvenues à Kantigui, la procession ira du mémorial Thomas-Sankara à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, pays dans lequel, il a trouvé la mort. De ce qui a été aussi dit à Kantigui, la CNAVC invite les marcheurs à s'habiller en blanc et à respecter scrupuleusement les consignes afin de réclamer vérité et justice pour Alino ainsi que le rapatriement de sa dépouille pour des obsèques dignes.