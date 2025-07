Sénégal: Championnats d'Afrique de karaté - Ibrahima Konaté salue 'l'excellente performance' des Sénégalais

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale du karaté du Sénégal catégorie kumité, Ibrahima Konaté, a salué "l'excellente performance" de ses combattants lors des derniers Championnats d'Afrique à l'issue desquels la sélection sénégalaise a décroché la troisième place au classement général, derrière l'Egypte et le Maroc.

"Nous avons terminé à la troisième place sur l'ensemble du classement général, derrière l'Égypte et le Maroc", à l'issue de ces championnats qui se sont déroulés du 25 au 27 juillet à Abuja, au Nigeria. "C'est une excellente performance, parce que cela faisait plusieurs années que nous n'avons pas eu ce classement en Afrique", a-t-il dit à l'APS.

Le Sénégal a décroché six médailles au total : trois en or, une en argent et deux en bonze. Il est troisième derrière l'Égypte (35 médailles dont 23 en or et 7 en argent) et le Maroc (18 médailles dont cinq en or et autant en argent).

La compétition était qualificative pour les Championnats du monde 2025 prévus en Egypte, du 27 au 30 novembre.

"Notre objectif, c'était d'avoir des seniors qui vont se qualifier à ces Mondiaux et aussi avoir des médailles dans toutes les catégories", a-t-il expliqué.

"Le niveau du karaté a beaucoup évolué en Afrique. Nous affronterons souvent de grandes équipes africaines qui investissent de gros moyens pour le développement de cette discipline dans leur pays", a relevé Ibrahima Konaté.

Les combattants sénégalais ont effectué leur préparation au Sénégal avec les professeurs de salle et la Direction technique nationale. Ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines, au Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès (ouest).

"Durant toute l'année, nous avons organisé des compétitions, des week-ends de stage pour les équipes nationales. Nous avions un quota de 16 athlètes au niveau du ministère des Sports. Ce sont ces combattants qui sont allés aux championnats d'Afrique de karaté, à Abuja, représenter le pays. Ils sont revenus avec ces résultats, a-t-il expliqué.

"Nous nous focalisons, maintenant, sur les prochaines échéances. Il s'agit du tournoi de qualifications à Paris pour les Championnats du monde 2025 prévus en octobre. Nous souhaitons présenter le maximum d'athlètes possible pour avoir, en plus de Mouhamadou Falilou Diop, d'autres qualifiés à la compétition mondiale", a-t-il dit.

Ce combattant sénégalais a remporté le bronze, chez les plus de 84 kg, en seniors kumité.

Le Sénégal était cinquième en kumité, derrière l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, à l'édition de 2023 qui a eu lieu au Maroc.

Il avait remporté huit médailles : sept de bronze et une d'argent.

Aux compétitions de karaté des Jeux africains de 2023 (7-9 mars 2024) à Accra, qui avaient fait office de Championnat d'Afrique de karaté 2024, les Lions du Sénégal se sont classés cinquièmes, avec quatre médailles : deux en argent, deux en bronze.

Quatre cent cinquante karatékas (hommes et femmes) venus de 28 pays africains ont pris part aux Championnats d'Afrique 2025 dont les compétitions ont concerné 41 catégories.

Le Sénégal était représenté dans 13 catégories.