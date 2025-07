Sénégal: Coumba Gawlo Seck plaide pour le renforcement des initiatives culturelles de la CEDEAO

Dakar — La chanteuse, compositrice et interprète sénégalaise Coumba Gawlo Seck a plaidé, mardi, pour un renforcement et un élargissement des initiatives culturelles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tout en saluant les efforts jusque-là fournis dans ce domaine par l'organisation régionale.

L'intégration de la culture dans les stratégies de développement et d'intégration de la CEDEAO, "en reconnaissance de son rôle essentiel dans la construction d'une identité ouest-africaine forte et solidaire, mérite d'être [...] encouragée", a-t-elle souligné.

L'artiste prenait part, en tant qu'invitée, à une célébration du cinquantenaire de la CEDEAO, sous l'égide des Nations unies.

"Promouvoir le régionalisme et le multilatéralisme pour une prospérité partagée" était le thème de cette fête.

Des problématiques jugées majeures, telles que les questions de gouvernance, de paix et de développement en Afrique de l'Ouest, ont été abordées lors de cette célébration.

Coumba Gawlo Seck a salué les "initiatives et efforts consentis" par la CEDEAO dans le domaine de la culture et a souhaité qu'ils soient "renforcés et élargis".

"Je me réjouis du fait qu'elle (la CEDEAO) considère la culture comme 'un levier de développement socioéconomique et d'intégration régionale"', a-t-elle insisté en intervenant à la fête.

L'interprète de "Soweto" a évoqué les actions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant à promouvoir la diversité culturelle, les industries culturelles et créatives, et à valoriser le patrimoine culturel de la région, par des initiatives comme le Festival ouest-africain des arts et de la culture.

Ces initiatives visent à mobiliser les richesses culturelles et artistiques pour renforcer la cohésion des peuples de la région.

Coumba Gawlo Seck dit adhérer aux initiatives de la CEDEAO dans certains domaines, l'autonomisation des femmes d'Afrique de l'Ouest par exemple, avec des programmes visant à améliorer leur accès à l'éducation, à la santé, à l'économie et à la participation politique.

"À ce propos, permettez-moi de saluer la mise en œuvre, par la CEDEAO, de programmes spécifiques pour l'autonomisation des femmes, notamment des initiatives axées sur l'éducation des filles, la santé de la reproduction, l'autonomisation économique et la lutte contre les violences basées sur le genre", a-t-elle lancé à l'assistance.

La chanteuse a cité d'autres "points de convergence", dont la protection et la promotion de la jeune fille, questions sur lesquelles elle se dit engagée depuis quatre décennies.

Il y a aussi le programme "La paix, la sécurité et la cohésion sociale", qui sous-tend son festival international "Chant des Linguères", avec divers sous-thèmes liés à la migration, à la cohésion sociale, etc.