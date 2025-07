Sénégal: 50 ans de la CEDEAO - Coumba Gawlo plaide pour l'inclusion et la culture comme moteur d'unité

La chanteuse Coumba Gawlo Seck a pris part, lundi 28 juillet, au ECOWAS GOLDEN JUBILEE (jubilé d'or) dans le cadre de la célébration des 50 ans de la CEDEAO. La Diva à la voix d'or a été parmi les personnalités du Monde invitées à New York au siège des Nations Unies. Lors de son discours, l'artiste a mené un plaidoyer fort pour l'inclusion sociale, la valorisation des femmes et des jeunes, et la promotion de la culture comme moteur d'unité en Afrique de l'Ouest.

Coumba Gawlo Seck a marqué son engagement aux côtés de la CEDEAO et a fait le plaidoyer sur l'amélioration des conditions de la femme en Afrique et des filles, l'importance de vivre dans une société de paix, de sécurité et de cohésion sociale. « En ma qualité d'artiste-chanteuse, auteure, compositrice et interprète, je joue ma partition depuis plus de quatre décennies [...], à travers mes productions et mes prestations musicales et artistiques », a déclaré l'artiste. Elle évoque notamment le Festival international Chant des Linguère, un projet itinérant organisé au Sénégal, au Mali et en Mauritanie, centré sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, en lien avec des thématiques comme les migrations, l'autonomisation des femmes, la santé reproductive ou encore la scolarisation des filles.

« Nous sommes en phase avec la CEDEAO [...] comme l'illustre la convergence de vision et de démarche mise en évidence par notre Programme d'amélioration du bien-être de la jeune fille en milieu scolaire », a relevé Coumba Gawlo Seck. Cette dernière souligne la synergie entre ses actions et les engagements de la CEDEAO, notamment en faveur des jeunes filles. Elle cite son programme d'amélioration du bien-être de la jeune fille en milieu scolaire, aligné avec les objectifs de la CEDEAO à travers des initiatives comme la distribution de serviettes hygiéniques pour lutter contre l'abandon scolaire.

L'artiste se félicite de la reconnaissance de la culture comme levier de développement par la CEDEAO.« Je me réjouis du fait qu'elle considère la Culture comme "un levier de développement socio-économique et d'intégration régionale », a-t-elle magnifié. Coumba Gawlo Seck a conclu son discours en assurant de sa totale disponibilité à poursuivre avec la CEDEAO le combat pour des nobles causes.