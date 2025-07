Sénégal: Communication visuelle et entrepreneuriat - Les leçons de Visi Impact 2025

À l'ère du numérique et du branding de plus en plus stratégique, la communication visuelle s'impose comme un levier incontournable pour les entrepreneurs. C'est dans cet esprit que s'est tenu le 26 juillet dernier, à Impact Hub Dakar, l'événement Visi Impact 2025, une journée de partage, d'apprentissage et de réseautage autour du thème : « Entrepreneuriat et image de marque : l'impact de la communication visuelle à l'ère numérique ».

Organisé par l'équipe de Nu Muy Deme, une plateforme dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat, l'événement a réuni des entrepreneurs, créateurs de contenu, agences de marketing, influenceurs et passionnés du visuel, tous venus explorer les nouveaux codes d'une identité visuelle forte et cohérente.

Le programme de la journée a été pensé pour répondre aux défis concrets que rencontrent les entrepreneurs en quête de visibilité dans un monde numérique saturé de contenus. L'objectif : montrer que le visuel ne se résume pas à l'esthétique, mais constitue une véritable stratégie d'influence et de différenciation.

Animée par des intervenants inspirants (designers, marketeurs, communicants visuels...), la journée a été ponctuée de conférences dynamiques et d'ateliers pratiques portant sur des thématiques clés :

Créer une identité visuelle forte : Concevoir un univers graphique en harmonie avec les valeurs et la mission d'une entreprise.

Booster l'engagement grâce au visuel : Apprendre à utiliser images, vidéos, typographies et couleurs pour capter l'attention, susciter l'émotion et fidéliser son audience.

S'aligner avec les tendances numériques : Intégrer les dernières innovations visuelles dans les campagnes marketing, notamment sur les réseaux sociaux.

Au-delà des outils techniques et des conseils marketing, Visi Impact 2025 a surtout mis en avant la puissance de l'image comme vecteur d'identité, de confiance et d'impact. Dans un contexte où la visibilité est devenue un enjeu stratégique, la maîtrise du visuel apparaît comme un pilier essentiel pour faire émerger une marque et fédérer une communauté.