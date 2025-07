Afrique: Bisi Fayemi, pionnière panafricaine de la philanthropie, lauréat du Lifetime Achèvement Award

La conférence africaine sur la philanthropie a décerné ce 29 juillet le prestigieux Lifetime Achievement Award à Bisi Fayemi. Figure incontournable de la philanthropie africaine, Bisi s’est toujours distinguée par une approche profondément ancrée dans les réalités locales. Pour elle, il ne s’agissait pas de faire pour les femmes, mais de construire avec elles une philosophie participative et inclusive qui a marqué l’ensemble de son parcours.

En véritable panafricaniste, Bisi a compris très tôt que le développement d’une culture philanthropique durable devait s’enraciner à l’échelle du continent. À ce titre, elle a joué un rôle déterminant dans la création du Réseau africain des bailleurs de fonds (African Grantmakers Network), aux côtés d’organisations majeures telles que TrustAfrica, Urgent Action Fund, le Southern Africa Trust ou encore le Nelson Mandela Children’s Fund. Ce réseau avait pour ambition de renverser les narratifs dominants sur la philanthropie en Afrique et de promouvoir des pratiques alternatives, plus ancrées et plus justes.

Grâce à ce travail collectif, des notions naguère marginales comme le financement basé sur la confiance (trust-based grantmaking) ou le don solidaire ont trouvé une légitimité, contribuant à redéfinir les contours de la générosité sur le continent. Bisi a ainsi contribué à faire émerger une philanthropie authentiquement africaine, adaptée aux réalités sociales, politiques et économiques locales.

Après avoir dirigé le Fonds de développement pour les femmes africaines (African Women’s Development Fund), Bisi s’est tournée vers la politique lorsque son époux est devenu gouverneur de l’État d'Ekiti, au Nigeria. Loin de se retirer, elle a mis à profit son réseau et son expérience pour mobiliser des donateurs locaux autour des causes sociales. Elle a fondé la Ekiti Development Foundation, une structure innovante dédiée au soutien des communautés marginalisées.

Fidèle à ses principes, Bisi Fayemi a orienté ses actions vers les plus invisibilisés : les veuves dépossédées, les personnes exclues du système économique et social, et toutes celles et ceux que les politiques publiques avaient oubliés. Sa démarche, à la fois audacieuse et profondément humaine, a permis d’offrir un nouveau souffle à la solidarité locale.

En lui remettant un prix honorifique, ses pairs saluent une trajectoire exceptionnelle. Ce geste est empreint de fierté, de gratitude et d’une reconnaissance sincère pour l’héritage qu’elle a légué au continent.