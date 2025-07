Congo-Kinshasa: La chaîne de télévision Antenne A visée par une descente de la police militaire

Créée dans les années 1990, Antenne A, la plus ancienne chaîne de télévision privée de RDC basée à Kinshasa, a été la cible d'une opération de la police militaire congolaise, mardi 29 juillet. Alors qu'une quarantaine d'hommes ont investi les locaux de la station pendant plusieurs heures à la recherche d'équipements satellitaires, ses salariés se disent choqués.

Plus ancienne chaîne de télévision privée de RDC créée dans les années 1990 dont le siège se trouve dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, Antenne A a été la cible d'une opération militaire pendant une bonne partie de la journée du mardi 29 juillet.

Selon plusieurs témoignages, une quarantaine d'hommes de la police militaire, béret rouge vissé sur la tête et brassard siglé « PM », y sont arrivés à bord de trois jeeps aux alentours de sept heures du matin pour ne quitter les lieux qu'en début d'après-midi.

Pendant tout ce laps de temps, les salariés n'ont pu, eux, ni entrer ni sortir des locaux de la chaîne totalement bouclés par les militaires qui étaient à la recherche d'un équipement - vraisemblablement une valise satellite, selon plusieurs témoignages.

« Nous n'avons jamais eu aucun parti pris »

Les équipes affirmant ne pas en utiliser, les soldats ont alors exigé de voir la direction mais celle-ci n'étant pas présente, ils se sont tournés vers l'un des réalisateurs qui a été emmené au Conseil national de cyberdéfense.

Alors qu'Antenne A se veut généraliste et se définie elle-même comme « apolitique » et commerciale, ses employés se disent choquées et surpris par cette opération. « Nous espérons qu'une telle chose ne se répétera pas », confie ainsi John Ngombua, le directeur des informations qui poursuit : « Notre créneau, c'est le divertissement et nous avons toujours tenu à rester équilibrés [...], nous n'avons jamais eu aucun parti pris, ce qui fait aussi notre force [...] et ce qui explique que nous sommes là depuis plus de 30 ans alors que des médias nés depuis cette époque n'existent plus ».