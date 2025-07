Sénégal: CAMES 2025 - L'université Assane Seck réalise un score de 90%

Pour le Cames 2025 qui s'est tenu dans la capitale tchadienne, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a présenté au total, 20 candidats inscrits. À l'arrivée, 18 enseignants en provenance de l'institution académique créée en 2007 ont été retenus, soit un taux de réussite de 90%. Parmi les 18 candidats déclarés admis, il y a eu sept (07) maîtres-assistants, quatre (04) maîtres de conférence et sept (07) professeurs titulaires.

A l'analyse des résultats, on constate que l'Unité de formation et de recherches (Ufr) des Sciences et techniques a fait du 100%, avec un total de 06 inscrits tout comme les Ufr Sciences économiques et sociales (Ses) avec ses quatre (04) inscrits et des Sciences de la Santé (2S) ayant obtenu également quatre (04) admis. Quant à l'Ufr des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Lashu), elle a pu glaner quatre (04) inscrits, avec un taux de 67%.

Au vu de toutes ses performances réalisées, le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, professeur Alassane Diédhiou, a, dans une note, tenu à adresser ses « vives et sincères félicitations » à tous les candidats de l'institution universitaire qu'il a l'honneur de diriger, inscrits sur les listes d'aptitude du Cames suite aux travaux des Cts-Cames 2025, à N'djaména, au Tchad. En revanche, il a exhorté les deux candidats recalés au « courage et à la patience pour relever sereinement le défi dans les sessions à venir ». Dans le même sillage, le Pr Alassane Diédhiou a exprimé toute sa gratitude aux membres de l'encadrement, aux Vice-recteurs, à l'administration et à tous les partenaires sociaux pour « leurs précieuses contributions à l'atteinte du score de 90% réalisé par l'Université Assane Seck».