Burkina Faso: Le pays poursuit ses ambitions en matière d'énergie solaire en investissant 6 millions d'euros dans la centrale de Dédougou

Le Burkina Faso va construire une centrale solaire de 18 mégawatts à Dédougou grâce à un financement de 6 millions d'euros du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), un fonds géré par la Banque africaine de développement (BAD). Le projet soutient l'initiative "Desert to Power" de la BAD, qui vise à transformer le Sahel en la plus grande zone d'énergie solaire au monde.

Annoncé le 18 juillet 2025 à Paris, le montage financier comprend un prêt concessionnel de 2,5 millions d'euros, une subvention remboursable de 3,5 millions d'euros et des prêts supplémentaires de FMO, la banque de développement néerlandaise. Le promoteur Qair et les conseillers juridiques A&O Shearman and Trinity sont également impliqués dans le projet.

La centrale solaire fonctionnera dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec la SONABEL, la compagnie nationale d'électricité du Burkina Faso. Il s'agit du deuxième projet de Qair au Burkina Faso, après une centrale de 24 MW lancée à Zano en 2023.

Points clés à retenir

Le projet solaire de Dédougou au Burkina Faso reflète une tendance plus large en Afrique de l'Ouest : le développement des énergies renouvelables mené par le secteur privé et soutenu par des financements mixtes et des accords d'achat à long terme. Avec le soutien de SEFA et de FMO, le projet montre comment les financements concessionnels peuvent catalyser l'investissement privé dans les régions confrontées à des problèmes d'accès à l'énergie.

Le contrat d'achat d'électricité de 25 ans conclu avec la SONABEL garantit des revenus à long terme, ce qui est essentiel pour la confiance des investisseurs. L'expansion de l'empreinte de Qair montre comment les producteurs d'électricité indépendants jouent un rôle de premier plan dans la transition énergétique du Sahel. En intégrant des garanties environnementales et sociales, le projet crée également un précédent en matière de développement durable dans les écosystèmes fragiles.

Pour le Burkina Faso, cette expansion de l'énergie solaire contribue à réduire les coûts de l'électricité, à renforcer la stabilité du réseau et à soutenir la croissance industrielle, tout en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. S'ils sont reproduits, ces modèles pourraient accélérer l'accès à l'énergie dans toute la région.