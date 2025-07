Ghana: Le pays et la Chine s'associent pour des projets d'infrastructure solaire et numérique

Le Sénégal a signé deux accords clés avec la société d'État chinoise CNTIC pour stimuler son énergie solaire et son infrastructure numérique.

L'accord comprend la construction de deux centrales solaires photovoltaïques de 50 MWp, chacune associée à un système de stockage de batteries de 30 MW / 90 MWh, afin de soutenir les objectifs d'électrification rurale et d'indépendance énergétique du pays.

Ces projets solaires seront entièrement financés et exécutés par la CNTIC, afin d'étendre l'accès à l'électricité à près de 2 000 villages. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du Sénégal pour le développement durable et la souveraineté énergétique.

Les accords ont été finalisés lors de la récente visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Pékin, où plusieurs accords ont été signés pour approfondir la coopération bilatérale dans le cadre de la nouvelle diplomatie économique du Sénégal.

Points clés à retenir

Outre l'énergie solaire, le Sénégal et la Chine collaborent également dans le domaine de l'infrastructure numérique. Dans le cadre d'un "New Deal" plus large, un investissement de 5 millions de dollars financera le déploiement d'un environnement cloud sécurisé et performant conçu pour répondre aux normes internationales et renforcer la souveraineté numérique du Sénégal.

Cela comprend le déploiement d'Apsara Stack d'Alibaba, une solution de cloud hybride permettant l'hébergement de données locales, ainsi qu'un important programme de développement des compétences. L'initiative permettra de former 200 ingénieurs cloud, de créer un centre d'excellence technologique en partenariat avec Sénégal Numérique SA (SENUM) et de former 1 000 jeunes sénégalais par le biais de l'Alibaba Cloud Academy.

Ensemble, les projets d'infrastructure solaire et de cloud représentent une double stratégie : élargir l'accès à l'énergie tout en construisant l'épine dorsale numérique nécessaire à la transformation économique à long terme. La Chine jouant un rôle central dans ces deux secteurs, le Sénégal se positionne comme une plaque tournante de la coopération sino-africaine dans les domaines de l'énergie et de la technologie.