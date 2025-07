Le top de départ de la 9e édition des Journées de Promotion des Industries Culturelles et Créatives (JPICC) a été donné ce mardi 29 juillet 2025 au Musée National du Burkina Faso, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie officielle présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar TAMINI, représentant le Ministre Porte-Parole du Gouvernement.

Placée sous le thème « Entrepreneuriat culturel au Burkina Faso : quels catalyseurs pour booster un développement véritable ? », cette 9e édition des JPICC ambitionne de renforcer la dynamique de structuration du secteur culturel et de soutenir l'émergence de véritables entreprises culturelles compétitives, créatrices d'emplois et de richesse. Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire Général a rendu un vibrant hommage aux parrains pour leur disponibilité. « J'adresse particulièrement mes hommages aux deux parrains de la présente édition, Seydou TOU, Directeur Général de la Chambre de commerce et d'industrie, et Moumouni COMPAORE, Président Directeur Général de Artex Industrie, pour leur disponibilité et leur accompagnement. En effet, en acceptant d'être le parrain de cette activité, vous montrez une fois de plus la volonté de jouer pleinement votre rôle dans le développement de l'économie de la culture dans notre pays », a-t-il déclaré tout en remerciant tous les partenaires qui ont contribué à la tenue cet évènement.

Pour le Secrétaire Général, malgré des efforts continus, le secteur reste dominé par l'informel et peine encore à affirmer son plein potentiel économique. Pour ce faire, il a appelé à une mobilisation collective pour accompagner les acteurs culturels, notamment les jeunes, dans la transition vers la formalisation, la professionnalisation et l'innovation entrepreneuriale. Néanmoins, il a salué l'adoption récente de la loi portant statut de l'artiste, qui consacre une reconnaissance juridique, sociale et économique du métier artistique, ouvrant la voie à une structuration plus solide du secteur. Le SG TAMINI a formulé le voeu de voir naître un protocole d'accord entre le MCCAT et la Chambre de commerce, afin de consolider un partenariat stratégique en matière d'entrepreneuriat culturel.

Prenant la parole, les deux parrains ont chacun salué la pertinence du thème de cette 9e édition. Pour le Parrain Monsieur Seydou TOU, les Industries culturelles et créatives burkinabè sont un vivier important de création d'emplois et de richesse, mais restent pénalisées par la faible formalisation des structures. Il a appelé à la création d'un environnement propice à l'investissement culturel, à travers des mécanismes de soutien, de financement et d'accès aux marchés. « Je lance un appel à tous les Burkinabè à consommer les produits culturels nationaux. C'est ainsi que nous soutiendrons l'économie créative », a-t-il plaidé.

Le co-parrain, Monsieur Moumouni COMPAORÉ, a quant à lui, rappelé que la culture n'est pas seulement un domaine d'expression, mais aussi un levier stratégique pour le développement, notamment pour les jeunes et les femmes. Il a souligné l'importance de catalyseurs comme le financement adapté, l'accès au marché, le renforcement des capacités et l'encadrement législatif.

« Le thème de cette édition est un appel à l'action. Il nous invite à libérer le potentiel de nos talents pour bâtir une économie durable et inclusive », a-t-il affirmé.

Il faut noter que l'édition 2025 est résolument tournée vers l'action et l'innovation. Elle a été précédée de fora de formation sur la formalisation d'entreprise dans quatre villes dont Fada, Dédougou, Ouahigouya, et Tenkodogo, qui ont touché 111 acteurs culturels. En outre, une session d'incubation de 21 jeunes porteurs de projets a également été organisée en amont à Ouagadougou.

Le programme prévoit, pour les deux jours de l'évènement :

➡️des master-class, panels et conférences sur les opportunités du secteur ;

➡️une foire dénommée « Journées des filières » pour valoriser les produits culturels burkinabè ;

➡️des rencontres B2B et visites d'entreprises culturelles dynamiques.

En clôturant son propos, le Secrétaire Général a invité tous les participants à des échanges constructifs et à une forte implication dans les travaux à venir. Il a officiellement déclaré ouverte la 9e édition des JPICC, saluant l'engagement de tous les partenaires, experts, structures techniques, et acteurs de terrain pour le rayonnement des industries culturelles au Burkina Faso.Une visite des stands d'exposition a été le dernier acte qui a donné le top de départ pour les activités au programme des JPICC 2025.