Tunisie: Wael Jassar au festival international de Hammamet - Il a fait vibrer les coeurs

Dans un amphithéâtre comble, Wael Jassar a livré une performance mémorable à la 59e édition du Festival international de Hammamet. Entre classiques intemporels, hommages émouvants et clins d'oeil au patrimoine tunisien, l'artiste libanais a enchanté un public conquis d'avance.

Wael Jassar, véritable star de la chanson arabe, s'est emparé de la scène de l'amphithéâtre de la ville de Hammamet durant plus d'1h30 de concert live. Le public de la 59e édition du FIH, plus enthousiaste que jamais à l'idée de l'écouter en direct, a fait de cette soirée un «Sold Out», dès l'annonce officielle de la programmation.

D'emblée, les admirateurs, en masse, répondent présents devant le lieu mythique de la ville : l'impatience bat son plein, l'excitation se fait sentir. Wael Jassar fait sensation auprès des fans présents à l'instant où il frôle la scène. Instant magique certes mais familier et toujours aussi agréable pour Jassar qui a l'habitude de se produire en Tunisie, presque chaque année.

L'idole remue chez son public différentes émotions, et bouleverse par la portée romantique de ses morceaux. Au fil de son concert, il a oscillé entre chansons nouvelles, tubes anciens, et quelques reprises. Sa présence magnétique et sa manière d'entretenir sa relation avec ses admirateurs restent sans doute une des plus plaisantes, admirables, émouvantes.

L'amour prôné, à travers ses rythmes entraînants, parvient à marquer durablement des générations entières. Les présents ont dansé, chanté en choeur, accompagnant ainsi Wael Jassar sur des tubes à succès tels que «Ghariba Al Nes», «Mahma Yikoulou», et «Kollou Waad».

L'instant majestueux de la soirée fut sa reprise de «Alf Lila et Lila» de Oum Kalthoum, en y ajoutant sa propre touche. Succès garanti ! Il a enchaîné avec une reprise de Fairouz «Nassem Alayna El Hawa», rendant ainsi hommage à Ziad Rahabani, icône de la chanson arabe et fils de Fairouz, décédé plus tôt dans la journée du 26 juillet 2025.

Et en guise presque de clôture, Wael Jassar a créé la surprise en reprenant un morceau extrait du patrimoine musical tunisien «Asl Ezzine». Un choix qui a interpellé son auditoire et une manière pour lui de conclure en beauté ce spectacle musical de haut niveau.