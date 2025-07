Tunisie: L'USBG dans l'incertitude - Pas de quoi être rassuré !

Les indices sont loin d'être porteurs de grands espoirs pour une USBG qui peine à bâtir presque toute une équipe.

A Ben Guerdane, on est loin d'être satisfait des premiers préparatifs de la saison. Tout a été fait dans la précipitation et le désarroi et avec beaucoup de retard. De l'installation d'Ammar Jery à la tête d'un nouveau comité directeur au choix de Nidhal Khiari comme entraîneur.

Les entraînements n'ont repris que vingt jours avant le coup d'envoi du championnat. Avec, chose impensable et intolérable pour un club professionnel de Ligue 1, huit joueurs pour la première séance, seuls rescapés du large effectif de la saison écoulée. Et de surcroît sans aucun gardien de but parmi les présents. Eléments suffisants pour donner un petit aperçu des grands handicaps à surmonter pour espérer, dans un temps assez limité pour ne pas dire record, être à moitié prêt le 10 août pour le match inaugural contre l'OB

Un mercato encore timide

Bien entendu, de premiers efforts ont été déployés pour mettre en place un nouvel effectif, sans gros moyens, il faut le dire et pour mener une vaste opération recrutement.

Le coach Nidhal Khiari a commencé par le commencement : un gardien de renom pour remplacer Noureddine Farhati et un bon portier numéro deux pour faire jouer la concurrence. Le choix s'est porté sur Lassaâd Hammami, ex-rempart numéro un des buts de l'ASM avant sa remontée en Ligue 1 et sur Mohamed Karkouba, ex-gardien de l'ES Jerba avant sa descente récente en Ligue 3. Après le départ des Zied Machmoum, Skander Laâbidi, Adem Taous, il fallait sauver ce qui pouvait l'être dans un secteur défensif quasiment désert.

Un accord a été conclu d'extrême justesse avec le capitaine de l'équipe et patron polyvalent de la défense (arrière gauche et défenseur central), Ghazi Abderrazak, pour rempiler pour une saison. Il en a été de même avec Mohamed Lahbib Yeken.

Mohamed Nasr Hamed, utilisé en fin de saison comme latéral droit, a accepté de prolonger son contrat pour une durée supplémentaire. Au milieu de terrain, le vide laissé par les départs de Ayoub Chaâbane, Houcemeddine Souissi, Amour Loussoukou et ceux pressentis de Arnaud Presnel Banga et Junior Bida qui exigent une rupture de contrat, est immense.

Un seul demi défensif axial a été engagé pour le moment : Chedli Kacem venant du CSHL en attendant d'autres renforts nécessaires. Le compartiment offensif n'est pas, lui aussi, mieux loti et en meilleure posture après le retour à leurs clubs d'origine de Adnène Yaâkoubi et El Hadj Omar Fall (USM), de Iyed Belwafi (CSS ) et de Adem Bououn (EST).

Trois premiers recrutements ont été effectués avec de nouveau l'école monastirienne (Iyed Hadj Khalifa, avant-centre), espérantiste ( Farouk Mimouni qui a évolué avec l'ASM) et étoilée (Fedi Felhi, alier droit). Un mercato encore timide pour une saison sur laquelle planent beaucoup d'incertitudes.