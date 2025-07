Tunisie: USM - Montassar Louhichi aligne l'équipe B - Un choix erroné !

L'entraîneur usémiste, Montassar Louhichi, a fui sa première sortie officielle, préférant déléguer la tâche à son adjoint, Akrem Maâtoug, qui a affronté le Stade Tunisien avec une formation bis composée essentiellement de jeunes. Le résultat ne s'est pas fait attendre.

Les Monastiriens ont fait le choix de zapper le match barrage pour la supercoupe de Tunisie, disputé dimanche contre le Stade Tunisien avec une équipe B composée essentiellement de jeunes du cru. L'entraîneur en chef, Montassar Louhichi, n'a même pas fait le déplacement à Sfax, préférant déléguer la gestion du match à son adjoint, Akrem Maâtoug.

Un choix assumé par le coach usémiste: "Nous nous sommes réunis, staff technique, staff médical et dirigeants et mis d'accord pour passer outre ce match barrage. Car si on allait inclure cette rencontre dans nos plans, on perdrait une semaine de préparation. Or, je ne suis en fonction que depuis trois semaines.

On serait contenté dès lors de deux semaines de préparation d'intersaison, ce qui aurait été insuffisant", a déclaré Montassar Louhichi la veille du match barrage et d'argumenter : "On ne peut pas attaquer une saison pareille avec seulement deux semaines de préparation quand on ce sait qu'entre le 1er septembre et le 5 octobre, nous aurons 7 matchs à disputer en 21 jours seulement dont un déplacement en Afrique.

On aura un rythme de compétition intense à raison d'un match tous les trois jours. Au 30 novembre, l'USM sera à 22 matchs disputés. Si on ne fait pas la préparation adéquate, le risque de blessure est réel".

Un match a remplacé un autre !

Certes, l'argumentaire de Montassar Louhichi répond à sa logique. Sauf que l'entraîneur monastirien a disputé la veille du match barrage une rencontre amicale contre l'ESZ qui s'est soldée par un score de parité, un but partout. Une sortie amicale lors de laquelle le coach monastirien a aligné ses meilleurs éléments.

Du coup, la semaine précédente de préparation a été ponctuée par un match amical contre l'ESZ. Elle aurait pu être conclue par le match barrage contre le Stade Tunisien, ce qui aurait été plus bénéfique. Et de un, la semaine de préparation est clôturée par un match. Et de deux, c'est l'occasion de mettre les joueurs à l'épreuve en leur faisant disputer un match officiel.

Et de trois, Montassar Louhichi est passé outre l'occasion de jouer pour un titre d'autant que si l'USM avait gagné le match barrage, elle aurait affronté l'Espérance le 3 août, ce qui constituerait un test grandeur nature de ce qui l'attend comme matchs chocs aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions.

A notre humble avis, le choix de Montassar Louhichi d'aligner l'équipe B lors du match barrage est erroné d'autant plus qu'il n'a même pas pris la responsabilité de diriger lui-même l'équipe. Car même s'il a fait le choix d'aligner une formation bis, il aurait dû être sur le banc pour donner les consignes et voir le potentiel des jeunes qu'il a sous la main. Bref, Montassar Louhichi avait tout à gagner s'il avait programmé le match barrage dans sa préparation.

La confrontation contre le Stade Tunisien aurait été un bon match d'application, sans mettre trop de pression sur les joueurs, tout en gérant son effectif, comme l'a si bien fait l'entraîneur stadiste, Chokri Khatoui.