Tunisie: Belgique - Renforcement du partenariat dans le secteur de la santé

Le ministre de la Santé, Mustafa Ferjani, a reçu hier, l'ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont, et le P.-d.g. de la société Medic Clean Air, lors d'une séance de travail consacrée à la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

D'après un communiqué du département, à la fin de cette réunion, les deux parties ont signé un accord de don comprenant 15 unités mobiles modernes de purification de l'air de type «Combi 3.0». Ces unités sont dédiées aux services de réanimation et d'isolement d'un certain nombre d'hôpitaux publics, d'une valeur d'environ 600 mille euros. Cette opération vise à créer un environnement hospitalier plus adapté aux besoins de ces espaces dont une meilleure protection des patients et une plus grande sécurité des cadres médicaux et paramédicaux.

Le ministre a exprimé sa gratitude pour ce soutien, affirmant que c'est «plus qu'un simple don, c'est un message de confiance dans nos compétences en santé, et un pas vers la construction d'un partenariat à long terme au profit de chaque Tunisien», lit-on dans le communiqué du ministère.

Cette initiative s'inscrit dans une vision commune entre la Tunisie et la Belgique pour renforcer la prévention, soutenir la santé mentale et la santé des femmes, et lutter contre la toxicomanie et le tabagisme en milieu hospitalier.

Le ministère de la Santé s'emploie à transformer ce partenariat en nouvelles opportunités de formation, de recherche et de fabrication conjointe.