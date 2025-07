Tunisie: Basket - 26e championnat arabe - Retour en grâce de l'équipe du pays

Après avoir battu le Koweït, la Tunisie a enchaîné par une deuxième victoire face au Bahreïn.

Il ne s'agit nullement de mettre en cause quoi que ce soit. Nos frères algériens ont mérité largement leur victoire. Nous savons qu'ils ont beaucoup travaillé pour s'améliorer et devenir plus incisifs, mieux organisés et surtout gagner en collectivité, surtout en défense. Le large score réalisé contre l'équipe tunisienne est assez explicite. Les Tunisiens ont tout tenté pour remonter leur handicap, mais la maîtrise du ballon est demeurée algérienne.

Pourquoi les Tunisiens n'ont-ils pas correctement préparé ce tournoi? C'est aux responsables à différents niveaux de l'expliquer.

D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, nous avons pensé que cette compétition allait se dérouler à Radès. La dissolution du bureau fédéral a peut-être été le motif qui a tout changé. L'équipe ne s'est pas préparée comme il se doit. Les jeunes appelés n'ont pas eu le temps de s'acclimater et c'est une des causes de ces flottements.

L'équipe a fini par se bonifier

Toujours est-il qu'il faudrait faire la part des choses. On semble être convaincus qu'un acquis est définitif. Rien n'est plus faux en sport. Tout évolue et ceux qui n'avancent pas reculent. L'équipe de Tunisie est sortie de sa torpeur, a gagné son second match contre le Koweït (86/61) et a enchaîné par une autre victoire contre le Bahreïn, pays organisateur. Une victoire remportée sur le score (97/86).

Ce retour va-t-il se poursuivre ou va-t-on revoir cette perte de moyens et de concentration qui ont émaillé le premier match livré?

Tout dépendra de l'estimation que se font les internationaux tunisiens de leur situation. En effet, le plus dur n'est pas derrière eux.

Les rencontres à livrer contre les Émirats, l'Égypte et le Qatar nous éclaireront davantage.

Toutes ces hésitations sont dues à la situation que vit le basket-ball tunisien.

Le bureau fédéral remercié a laissé en place une équipe nationale et des rouages dépendants qui n'ont pas été habitués à fonctionner par leurs propres moyens.

L'organisation du travail, pas trop centralisée, est difficile à dépasser et les membres provisoires assis entre deux chaises n'ont pas la tâche facile.

Ce tournoi arabe, de toutes les manières, nous donnera une idée plus réelle de la situation.

Une situation qui devrait évoluer rapidement pour remettre en marche cette équipe nationale dont le rendement laisse à désirer.