Egypte: National Printing prévoit d'introduire jusqu'à 10 % de ses actions à l'EGX à la fin du mois de juillet

National Printing S.A.E., une société égyptienne intégrée d'impression et d'emballage, prévoit d'offrir jusqu'à 10 % de ses actions sur l'Egyptian Exchange (EGX), selon un communiqué de la société.

L'introduction en bourse impliquera la vente de 21,171 millions d'actions ordinaires existantes par les actionnaires actuels, y compris National Printing International Holding S.A.L., Grandview Investment Holdings Corp, et d'autres actionnaires minoritaires.

L'offre comprend une tranche privée garantie par l'investisseur saoudien Omran Mohammed AlOmran en tant qu'investisseur principal, et une tranche publique disponible à la souscription. Le prix de l'action sera identique dans les deux cas.

La société attend actuellement l'approbation finale de l'autorité égyptienne de régulation financière (FRA). Sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions du marché, la période de souscription de la tranche publique devrait s'étendre du 27 au 31 juillet 2025. Les actions de l'Imprimerie nationale sont cotées à l'EGX sous le symbole NAPR.CA.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de National Printing marque une nouvelle étape dans les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer sa participation au marché des actions et attirer des capitaux régionaux. La présence d'un investisseur saoudien de premier plan témoigne de l'intérêt constant du Golfe pour le secteur privé égyptien, même dans un contexte macroéconomique difficile. L'introduction en bourse offre des liquidités aux actionnaires actuels et permet à National Printing de bénéficier d'une plus grande visibilité et d'un meilleur accès aux capitaux.

Pour l'EGX égyptien, elle vient s'ajouter à une modeste liste de cotations visant à relancer l'activité des investisseurs. Le secteur de l'impression et de l'emballage en Égypte reste étroitement lié aux tendances plus générales des biens de consommation, de la croissance industrielle et de la demande d'exportation. En s'introduisant en bourse, National Printing pourrait bénéficier de l'appétit des investisseurs pour les activités industrielles susceptibles de s'étendre à l'échelle régionale.