Cameroun: Le pays espère que sa nouvelle raffinerie réduira les importations de carburant

Le Cameroun a lancé la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole et d'un dépôt de stockage stratégique dans le port en eau profonde de Kribi. Le projet, annoncé par la Société nationale des hydrocarbures (SNH) ce mois-ci, vise à réduire la dépendance du pays à l'égard des importations de carburant, qui persiste depuis l'incendie de la raffinerie Sonara en 2019.

Dirigée par la société de projet CSTAR Refinery, détenue majoritairement par l'État, la raffinerie d'une capacité de 30 000 barils par jour utilisera du brut national, en particulier du champ d'Ebome. L'objectif est de réduire les importations de carburant de 30 % d'ici 2028 et de renforcer l'autosuffisance énergétique.

Le complexe industriel s'étend sur 250 hectares et comprend des installations de raffinage et un dépôt de stockage d'une capacité de 250 000 à 300 000 tonnes. Un accord-cadre de mise à disposition du site a été signé entre la SNH et l'autorité portuaire de Kribi.

Points clés à retenir

Le projet de nouvelle raffinerie du Cameroun à Kribi marque un changement stratégique visant à renforcer le raffinage national et à réduire la dépendance à l'égard des importations. Actuellement, le pays importe la quasi-totalité de son carburant suite à la fermeture de la raffinerie de Limbe en 2019.

La logistique énergétique mondiale étant de plus en plus volatile, la capacité de raffinage locale est essentielle à la stabilité économique. Le projet est structuré autour de 60 % de financement international - mobilisé par des partenaires tels que BGFI Bank - et de 40 % de fonds propres nationaux provenant de SNH et d'Ariana Energies. Les équipements sont préfabriqués à Abu Dhabi et la mise en service est prévue pour juin 2028.

Cet investissement dans l'infrastructure comprend également des objectifs de création d'emplois et de formation des jeunes, positionnant la raffinerie comme un point d'ancrage industriel à long terme pour la région. Si elle est réalisée comme prévu, la raffinerie de Kribi pourrait servir de modèle pour la transition énergétique et la substitution des importations en Afrique centrale.