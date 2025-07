La salle Amady Aly Dieng de l'Harmattan Sénégal a accueilli hier, mardi 29 juillet, la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage « Le choix de la souveraineté monétaire du Sénégal : quelles implications » de Dr Serigne Momar Seck. Le livre est une contribution axée sur la souveraineté monétaire, un sujet qui a tendance à aller vers la sphère politique.

Au nombre de 340 pages, cet ouvrage évoque l'histoire de la Zone franc et du franc CFA et le débat autour de la monnaie commune qui a entraîné la réforme de 2019. Dans sa réflexion, Dr Serigne Momar Seck met en lumière l'opportunité de traiter la question de la souveraineté en examinant le contexte et la rationalité des arguments avancés par les partisans de la souveraineté monétaire. « J'ai essayé de mettre en exergue une approche surtout graduelle et progressive qui nous a permis en lisant l'ouvrage de comprendre l'évolution. Parce que c'est une zone qui a connu une évolution même si on peut dire que c'est une évolution mitigée avec des réformes mais ce qu'on retient depuis la création en 1939 jusqu'à nos jours, le F CFA n'a pas connu de violence », a expliqué Dr Seck.

Par contre, précise-t-il, « les recherches scientifiques que j'ai faites m'ont permis de tirer une conclusion qui n'est pas hâtive, mais de dire que la zone n'est pas une zone monétaire optimale. » De ce point de vue, l'auteur propose trois scénarios pour le Sénégal face au rejet du franc CFA. Le premier scénario est la poursuite de l'intégration régionale avec des arrangements institutionnels dans l'UEMOA.

Le deuxième scénario privilégie l'intégration monétaire au niveau de la CEDEAO dont le Sénégal fait partie des leaders du projet. Le troisième scénario est celui de la sortie du Sénégal de la Zone franc et de l'avènement d'une monnaie nationale sénégalaise. Ainsi, au-delà des scénarios proposés, relève Dr Serigne Momar Seck, « en tant que chercheur et scientifique, je balise le terrain maintenant. C'est aux autorités d'en tirer les conclusions. C'est pourquoi le livre va éclairer la prise de décision des autorités politiques sans oublier l'éclairage scientifique et pratique pour les chercheurs. »