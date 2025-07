C'est une énième manifestation publique pour ces prestataires et animateurs polyvalents des classes communautaires préscolaires de la région de Sédhiou. Hier, mardi 29 juillet, ils ont organisé un sit-in en face de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou pour demander aux plus hautes autorités du pays leur formation suivie de l'intégration dans la fonction publique. Ils prétendent avoir largement contribué au relèvement substantiel du taux de préscolarisation dans la région de Sédhiou.

Ces prestataires n'ont pas fait dans la dentelle pour dénoncer avec véhémence la situation de précarité à laquelle ils déclarent faire face : « Nous avons organisé ce sit-in pour montrer à la face du monde que nous sommes en service dans le bénévolat depuis plus de dix ans sans progrès. Nous avons boosté le taux de préscolarisation de 12 à 29%. Et grâce à nous, cette région de Sédhiou occupe le troisième rang national de succès. Nous prenons en charge 6.900 enfants par an », a déclaré Souleymane Konté, le président du collectif des animateurs polyvalents des classes communautaires préscolaires de Sédhiou.

S'étalant sur leur lot de frustrations, il explique que « malgré ces progrès notoires, nous avons été laissés en rade lors du fameux recrutement des 5.000 et 2.000 enseignants. Beaucoup parmi nous sont recalés par le critère d'âge, raison pour laquelle nous demandons à ce que ce critère soit repoussé jusqu'à 45 ans. Et nous avons également été laissés en rade lors du recrutement des animateurs polyvalents qui avaient bénéficié d'une formation ».

Au sujet des demandes de soutien à la résolution de la situation, ces prestataires déclarent avoir crié sous tous les toits sans succès : « Nous avons porté le plaidoyer afin que notre situation puisse changer en vain. Imaginez des pères et mères de famille que nous sommes sans prise en charge. Les populations et les collectivités territoriales qui avaient pris l'engagement de nous donner des émoluments n'en donnent plus et ce, depuis très longtemps », a indiqué Ibou Sadio, le chargé à l'information du collectif.

Excédés par cet horizon sans lueur d'espoir, ils lâchent : « ceci n'est rien d'autre qu'une surexploitation de l'homme, pire que l'esclavage. Nous faisons appel au chef de l'Etat son Excellence Bassirou Diomaye Faye pour faire valoir son slogan le « Jub, jubal jubanté » c'est-à-dire la justice, l'égalité et l'équité ; de son Premier ministre Ousmane Sonko. Tout ce que nous souhaitons, c'est d'être formés et recrutés dans la fonction publique », ont-ils martelé à tue-tête.