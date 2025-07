Congo-Brazzaville: Un message personnel du pape Léon XIV au président Denis Sassou-N'Guesso

Le Saint-Siège souhaite renforcer l'excellence des relations avec la République du Congo. Le chef de l'État, Denis Sassou-N'Guesso, a reçu le 29 juillet à Brazzaville le nonce apostolique, Mgr Javier Herrera-Corona, porteur du message personnel du pape adressé à son homologue congolais.

L'ambassadeur du Vatican au Congo a souligné l'importance de cette rencontre avec le chef de l'Etat, qui s'inscrit dans le cadre des relations traditionnelles entre les ambassadeurs et les chefs d'État. « Aujourd'hui, ma présence ici a pour but de renouveler l'engagement de l'Église catholique et du Saint-Siège en tant qu'acteur positif pour l'harmonie, la paix et le développement du Congo », a déclaré Mgr Javier Herrera-Corona. Il a également précisé que ce rendez-vous était l'occasion de transmettre le message personnel du pape à son homologue congolais.

La coopération entre le Congo et le Vatican se déploie dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la santé, et repose sur un accord signé le 3 février 2017 à Brazzaville. Cette initiative ne fait pas seulement écho aux valeurs spirituelles, mais elle vise également à dynamiser les liens d'amitié et de collaboration entre les deux parties. Le message écrit du pape Léon XIV au présent de Denis Sassou-N'Guesso contribuera à dynamiser davantage les liens d'amitié et de coopération.