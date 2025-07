Congo-Kinshasa: Sport et droit - Prince Lamona se rend disponible pour l'organisation des formations et managements

Parmi divers métiers de sport, l'on note dans les coulisses l'organisation des tournois, formations et autres managements. Expert dans le domaine des droits sportifs, le Congolais de souche Prince Lamona, a dans cet ordre d'idées joué un rôle important dans la participation de l'équipe des jeunes du FC Les Aigles du Congo à un tournoi aux Pays-Bas.

Après deux ans d'existence, la formation du FC Les Aigles du Congo a bousculé les choses dans la hierarchie du football national, au point de s'ériger en champion du Congo, avant la décision du Tribunal arbitral du sport demandant à la Fédération congolaise de football association (Fécofa) de poursuivre le championnat jusqu'à son terme après une réclamation introduite par le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Cependant, la prestation du club dirigé par Vidye Tshimanga n'a pas été fortuite, étant beaucoup plus le fruit d'une préparation rigoureuse en amont.

Et parmi les personnes qui ont mis la main dans la pâte pour amener ce club au sommet, l'on n'occulte pas le nom de Prince Lamona, un avocat spécialisé en droit du sport au Royaume Uni ayant de ses origines en République démocratique du Congo (RDC). Il a joué un rôle déterminant dans la participation du FC Les Aigles du Congo au prestigieux tournoi des jeunes (U16) Novio Talent Cup, organisé du 31 mai au 2 juin 2024 par le NEC Nijmegen, aux Pays-Bas.

Cette rencontre footballistique a réuni 16 clubs venus de partout dans le monde. Et ce fut une occasion singulière pour le club venu de Kinshasa de faire valoir son potentiel sur la scène internationale. Et Prince Lamona a positivement assisté l'organisateur du tournoi, Amir Hashemi (Bridge Sports Connect), ainsi que le propriétaire du FC Aigles du Congo, Vidiye Tshimanga l'organisation globale de ce tournoi et la particpation des « Samouraïs » en provenance de la capitale de la République démocratique du Congo.

Outre son rôle-clé dans la participation du FC Les Aigles du Congo au tournoi U16 Novio Talent Cup, Prince Lamona a organisé une session d'entrainement et de formation pour des joueurs et des entraîneurs de football de la RDC à Malte. Ce groupe a été constitué de Chris Sandja Mbede, Nathan Lutumba Mapulu, Benjamin Mapulu Ndombele, Josue Nsele Batomene, Jacques Nsele Batomene, Allister Simba Ambele, Jonathan Payenzo, Fiston Abono Lisika, Jordie John Amundala Mulanda et Jean Paul Isazuma Moke.

Né en 1992 à Kinshasa en RDC, Prince Lamona est titulaire d'un master en droit européen des Affaires de l'Université Radboud, la plus prestigieuse des Pays-Bas. Avec une expérience avérée acquise au sein d'un cabinet d'avocats britannique classé parmi les 50 plus grands, il est pourvu d'une expertise juridique nécessaire pour s'adapter aux réglementations sportives internationales.

Son domaine d'expertise s'etend sur des partenariats footballistiques internationaux, l'assistance juridique, l'animation des tournois, le développement des académies sportives, la gestion des marques, etc. Il a été une clé dans l'établissement des partenariats fructueux avec des clubs de football, entre autres, Juventus FC (Royaume-Uni), St Mirren & Para Hills Knights, St Mirren & Birkenhead United, Birkenhead United (Royaume-Uni), Luxol St Andrews (Malte) et AF St Christian B (RD Congo), etc.